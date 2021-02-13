Türkiye'de 7 bin 706 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven