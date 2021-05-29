Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 7 bin 656 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 613 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 605 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.

Test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 235 bin 978, vefat sayısı 47 bin 271 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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