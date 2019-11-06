Türkiye'de 7.5 milyon çocuk kreşe gitmiyor

06.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:47

Türkiye'de yüzde 100 ücretsiz kreş imkanının olmaması hem çocukların kreş hizmetinden faydalanmasına hem de kadının çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımına engel oluyor. Ülke genelinde 0-6 yaş arası 9 milyon çocuktan sadece 1.5 milyonu kamu ya da özel sektöre ait kreşlerden faydalanabiliyor.