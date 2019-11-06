Türkiye'de 7.5 milyon çocuk kreşe gitmiyor

Türkiye'de 7.5 milyon çocuk kreşe gitmiyor

Türkiye'de yüzde 100 ücretsiz kreş imkanının olmaması hem çocukların kreş hizmetinden faydalanmasına hem de kadının çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımına engel oluyor.

06.11.2019 08:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:47

Türkiye'de yüzde 100 ücretsiz kreş imkanının olmaması hem çocukların kreş hizmetinden faydalanmasına hem de kadının çalışma hayatı ve sosyal hayata katılımına engel oluyor. Ülke genelinde 0-6 yaş arası 9 milyon çocuktan sadece 1.5 milyonu kamu ya da özel sektöre ait kreşlerden faydalanabiliyor.



VİDEO: Türkiye'de 7.5 milyon çocuk kreşe gitmiyor
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