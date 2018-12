Türkiye'de 674 Kadın Muhtar Var

"Cumhuriyet Tarihinde Kadının Siyasetteki Rolü ve Önemi İstişare Toplantısı", Türkiye'nin 81 ilinden gelen muhtarların katılımıyla Samsun'da gerçekleşti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinde Kadının Siyasetteki Rolü ve Önemi İstişare Toplantısı", Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi Konferans Salonunda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Samsun Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Havva Rendeci, kadınların siyasette ve her alanda etkin rol oynaması gerektiğini söyledi. İstişare toplantısı açılış konuşmaların ardından protokol konuşmalarıyla devam etti.

Vali Kaymak: "Kadınların meclisteki temsil oranı artmalıdır"

Kadınların Meclis'teki temsil oranının daha da artması gerektiğinin altını çizen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabulü Cumhuriyet tarihi içinde demokrasi adına atılan adımlardan en önemlilerinden birisi olmuştur. Ülkemizde kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkı Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14 ve İsviçre'den 34 yıl önce verildi. Pek çok Batılı ülkeden önce yürürlüğe konan bu yasa sayesinde, kadınlarımızın siyasi ve toplumsal hayattaki konumları daha da güçlenmiştir. Ancak henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Son yapılan seçimlerde ülkemizdeki kadınların Meclis'teki temsil oranı yüzde 17'dir. 595 milletvekilinin 104'ü kadınlardan oluşmaktadır. Bu oranın daha da arttırılması gereklidir" dedi.

Çiğdem Karaaslan: "Bizim dönemimizde Meclis'teki kadın temsil oranı yüzde 17'nin üstüne çıktı"

AK Parti döneminde Meclis'teki kadın milletvekili oranının yüzde 4,6'dan yüzde 17'nin üstüne çıktığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaslan, "Türkiye Cumhuriyeti dönemi boyunca maalesef parlamentoda kadın temsilci sayısı yüzde 4,6'yı geçememiştir. 1934'te Atatürk tüm dünyaya örnek olarak kadına seçme ve seçilme hakkını verdi. Fakat ondan sonra kadın milletvekili sayısı yüzde 4,6'yı geçemedi. Bu düşünülmesi gereken bir gerçek. Özellikle AK Parti ile birlikte son 16 yılda yüzde 4,6 olan kadın milletvekili sayısını her sene arttırarak bugün Meclisimizdeki kadın vekil sayısı 53'ü AK Parti olmak üzere 104'tür. Yani yüzde 17'nin üstüne çıkmıştır. Yeter mi? Elbette yetmez ama önemli. Fakat biz biliyoruz ki siyasette var olmanın, karar mekanizması içerisinde olmanın ve ülkeye hizmet etmenin tek yolu milletvekili olmak değildir. Siyaset yerelde başlar. Bizler tam da yerelin sesini temsil eden, tam da mahallelerin sorunundan en ufak sorunlara kadar şehrin her sesine kulak veren ve bu sesi şehrin karar mekanizmalarına ileten, sonuca ulaştıran yani Türkiye demokrasisine çok önemli katkıda bulunan siz muhtarların varlığı da bizim için çok kıymetlidir" diye konuştu.

Neslihan Hancoğlu: "Bizlere verilen hakları korumalıyız"

Kadınlara verilen hakların korunması gerektiğini belirten CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, "Bir milletvekili olarak haklarına Cumhuriyet sayesinde kavuşmuş olmam beni duygulandırdı. 84 yıl önce biz kadınlar Cumhuriyet sayesinde özgür iradeye sahip olduğumuzu tescillemiş olduk. Bu nedenle Türk kadını kendisine bu hakkı kazandıran cumhuriyete minnet borçludur. 84 yıl önce elde ettiğimiz halklarımızın kağıt üzerinde kalmaması, toplumsal statümüzün yükseltilmesi ve siyasi yaşamda temsil gücümüzün cinsiyet temelli değil liyakat temelli yaklaşımla üst seviyeye çıkması için kesintisiz ve tarifsiz bir mücadele yürütmek zorundayız. Yaklaşan yerel seçimler kadınlarımızın siyaset kurumu içerisindeki varlık ve etkinlikleri açısından son derece önemlidir. Yerel yönetimdeki her alanlara da kadın elinin değmesinin şart olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Zihni Şahin: "Kadın-erkek ayrımı yapılmadan hizmet üretilmelidir"

Kadın-erkek ayrımı yapılmadığı zaman toplumların daha ileri gideceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Samsun'da muhtarlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Samsun, Karadeniz'in en büyük şehri olmasının yanında ülkemizin dünyaya açılan önemli kapılarından da birisi konumunda bulunuyor. Farklı illerden gelen muhtarlarımızın da şehrimizi tanımasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün itibariyle kadınlarımız hayatın her alanında görev almaktadır. Muhtarlıkta, milletvekilliğinde, doktorlukta yani her meslekte artık kadınlar yerini almıştır. Toplumda kadın-erkek ayrımı yapılmaması toplumların gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Bu düşüncenin savunulmasına bile gerek yok. Herkes bunun doğru olduğunu görüyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da kadınların sosyal hayata katılmasında büyük etkisi var. Kadınların her alanda görev alması gerektiğini savunarak, görev alan kadın sayısının artması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bekir Aktürk: "Türkiye'de 674 kadın muhtar var"

Türkiye'deki kadın muhtar sayısının artması gerektiğini vurgulayan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, şunları söyledi:

"Kadınlar her zaman toplumun önde gelen varlıklarındandır. Bunun en önemli örneklerini Kurtuluş Savaşı'nda vatanı için mücadele eden kadınlarımızdan görebiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti var ise kahraman kadınlarımızın sayesindedir. Türkiye'de bugün itibariyle 674 kadın muhtar bulunmaktadır. Türkiye genelinde kadın muhtarların sayısı erkek muhtarlara oranla 2009 yılında 412 kadın muhtarımız görev yaparken, bugün ise bu sayı 674'e çıktı. Türkiye'nin 73 ilinde kadın muhtar görev yapmaktadır. En fazla kadın muhtar bulunan il ise İstanbul'dur. Bu ili İzmir ve Ankara takip ediyor. Samsun ise 10 kadın muhtar ile Türkiye'de ilk 10'da yer almaktadır. Kadın muhtarlarımızın sayısının artmasını ümit ediyoruz."

İstişare toplantısı, protokol konuşmaları sonrasında "Samsun ve Kadın" sergisinin açılmasının ardından şehir gezisiyle devam etti. - SAMSUN