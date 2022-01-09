Türkiye'de 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 384 bin 49 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 35 bin 163 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,60, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,99 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 281 bin 40 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son 3 hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar."

Bakan Koca, diğer bir paylaşımında, Yukatel Kayserispor'un Altay karşılaşmasına yerli aşı "Turkovac" yazılı formalarla çıktığı görsellere yer vererek, "Kayseri Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşımızın bu kez futbol üzerinden gündeme getirilmesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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