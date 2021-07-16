Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,45, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 32,07 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 119 bin 95 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Balıkesir mavi kategoriye geçti"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir'de 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'in üstüne çıktığına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberi | Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
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