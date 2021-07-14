Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 238 bin 867 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 907 kişinin testi pozitif çıktı, 43 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 63 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,94, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29,98 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 280 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 445 bin 942'si birinci doz, 18 milyon 611 bin 134'ü ikinci doz, 3 milyon 414 bin 676'sı üçüncü doz olmak üzere 60 milyon 471 bin 752'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti"

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hakkari'nin, 18 yaş üstü nüfustaki en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 55'in üstüne çıktığına dikkati çekti.

Koca, "Hakkari kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçti. Bu örnek hız, kırmızı kategorideki illerimize yayılmalı." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 43 kişi vefat etti, 6 bin 907 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin İlyas Tetik Kaan Yıldırım Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Şaban Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de 6 bin 907 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 43 kişi yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 22:20:33. #1.16#

title