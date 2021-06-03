Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 563 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 1219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

Test sayısı 54 milyon 809 bin 788'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 270 bin 299, vefat sayısı 47 bin 882 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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