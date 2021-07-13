Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 6 bin 285 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 46 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 234 bin 439 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 285 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 162 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 877 bin 335 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 209 bin 906'sı birinci doz, 18 milyon 2 bin 32'si ikinci doz, 3 milyon 259 bin 534'ü üçüncü doz olmak üzere 59 milyon 471 bin 472'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı olarak sıralandı.

Bakan Koca, vaka sayısının en çok arttığı 5 ili açıkladı

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayısının geçen haftaya göre en çok arttığı ilk 5 ilimiz, Siirt, Ağrı, Hakkari, Antalya ve Van. Zaman kaybetmeden aşımızı olalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
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