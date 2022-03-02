Türkiye'de 6 aylık dönemde 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi - Haberler

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Türkiye'de 6 aylık dönemde 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Türkiye'de 6 aylık dönemde 1,3 milyar dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi

Türkiye'den son 6 aylık dönemde 1 milyar 328 milyon 139 bin 665 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Türkiye'den son 6 aylık dönemde 1 milyar 328 milyon 139 bin 665 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2021- 28 Şubat 2022 döneminde gerçekleştirilen fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamaya göre, son 6 ayda yapılan fındık ihracatı, miktar bazında yüzde 39 artarak 220 bin 326 tona, değer bazında ise yüzde 18,5 artarak 1 milyar 328 milyon 139 bin 665 dolar oldu.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

28 Şubat, Türkiye, İhracat, Fındık, Güncel, Haberler

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