Türkiye'de 5G Kullanım Tarihi Belli Oldu!

Kullanıcıların hayatında çok önemli değişikliklere yol açacak olan 5G Teknolojisi, mevcut nesil ile kıyaslandığında on kat daha yüksek veri aktarım hızı sunuyor.

Kullanıcıların hayatında çok önemli değişikliklere yol açacak olan 5G Teknolojisi, mevcut nesil ile kıyaslandığında on kat daha yüksek veri aktarım hızı sunuyor. Ülkemizdeki milyonlarca kişi de yeni ağ teknolojisine ne zaman geçiş yapacağımızı merak ederken Türkiye'de 5G kullanım tarihi hakkında bazı önemli açıklamalar yapıldı. İşte detaylar!

Türkiye'de 5G Kullanım Tarihi Ne Zaman Olacak?

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Metin Balcı tarafından yapılan açıklamalar kapsamında MİLAT Ağ Yönetim ve Analiz Sistemi (MAYA) 5G teknolojisine hazır bir ürün olarak sahada yer almakta. Öte taraftan 5G radyo ve çekirdek şebekesinin 2021 ortası gibi hazır olması bekleniyor.

2020 yılı içerisinde çeşitli aşamalarda testlerin ve gösterimlerin yapılmasının ardından 2021 yılında saha testlerinin gerçekleştirilmesi ve 2022 yılında ise operatörlerin kullanımına sunulması planlanıyor.

Bu da kullanıcıların eğer planda herhangi bir farklılık olmazsa 2022 yılından itibaren 5G teknolojisini aktif olarak kullanabilecekleri anlamına geliyor. Tabii bunun için bu ağ bağlantısını destekleyen bir cihaza sahip olmanız gerekecek.

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni teknoloji ile hayatımızda nelerin değişeceğini düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.