Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 318 kişi vefat 55 bin 802 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Nikos Dendias Süleyman Soylu
Magazin Burak Deniz Ebru Gündeş Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:04:19. #1.16#

title