BALIKESİR - Bakan Soylu: "53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı"
AA / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "AFAD Dünya Gönüllüler Günü" programına görüntülü görüşmeyle bağlandı.
İSTANBUL (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "Afad Dünya Gönüllüler Günü" programına görüntülü görüşmeyle bağlandı.