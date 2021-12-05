BALIKESİR - Bakan Soylu: "53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı" - Haberler
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BALIKESİR - Bakan Soylu: "53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı"

AA / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "AFAD Dünya Gönüllüler Günü" programına görüntülü görüşmeyle bağlandı.

İSTANBUL (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Balıkesir Buluşması" programına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki "Afad Dünya Gönüllüler Günü" programına görüntülü görüşmeyle bağlandı.

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

BALIKESİR - Bakan Soylu: 53 milyon 763 bin kişi Türkiye'de bu yıl itibarıyla afet eğitimi aldı

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AA / Volkan Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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