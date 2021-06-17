Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 5 bin 904 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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