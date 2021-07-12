Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 5 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 49 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de, son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de, son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de, son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 506 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 61,16, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 28,26 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 855 bin 308 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 37 milyon 960 bin 880'i birinci doz, 17 milyon 543 bin 398'i ikinci doz, 3 milyon 89 bin 859'u üçüncü doz olmak üzere toplam 58 milyon 594 bin 137'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Şırnak olarak sıralandı.

Günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'nin de 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının en az bir doz aşı olduğu iller arasına katıldığını bildirerek, "Hoş geldin Edirne. Hedef nüfusun yüzde 75'inden fazlası aşı olan 4'üncü şehrimiz Edirne oldu. Tüm illerimizin en kısa sürede mavi renge dönmesi için aşınızı olun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 227 bin 273 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 49 kişi hayatını kaybetti.
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