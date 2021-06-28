Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
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Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 525 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 283 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 431 olarak kayıtlarda yer aldı.

Ağır hasta sayısı 751 oldu, 5 bin 327 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 280 bin 558'e yükseldi.

Test sayısı 60 milyon 328 bin 966'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 414 bin 310, vefat sayısı 49 bin 634 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 49,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 27, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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