DHMİ: MAYIS AYINDA TÜRKİYE GENELİNDE 5,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), mayıs ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin direkt transit yolcularla birlikte toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), mayıs ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında iç hat ve dış hat yolcu trafiğinin direkt transit yolcularla birlikte toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılı mayıs ayına ait hava yolu "uçak", "yolcu" ve "yük" istatistiklerini açıkladı. Buna göre mayıs ayında Türkiye'deki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 38 bin 668, dış hatlarda 25 bin 160'a ulaştı. Mayısta üst geçişler ile birlikte toplam 82 bin 120 uçak trafiği gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3 milyon 121 bin 536, dış hat yolcu trafiği ise 2 milyon 438 bin 433 oldu. Böylece mayısta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5 milyon 568 bin 364 yolcuya hizmet verildi. Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise mayıs ayında iç hatlarda 38 bin 750 ton, dış hatlarda 186 bin 696 ton, toplamda ise 225 bin 446 ton oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞ VE YOLCU SAYISIİstanbul Havalimanı'na mayıs ayında iç hatlarda 3 bin 905 uçuş, dış hatlarda 12 bin 539 uçuş olmak üzere toplam 16 bin 444 uçak iniş - kalkış yaptı. Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 491 bin 249, dış hatlarda ise 1 milyon 333 bin 984 olmak üzere toplamda 1 milyon 825 bin 233 yolcuya hizmet verildi. Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği Atatürk Havalimanı'na ise mayısta 3 bin 364 uçak iniş kalkış yaptı.

BEŞ AYDA YAKLAŞIK 30 MİLYON YOLCU KULLANDIÖte yandan 2021'in ilk beş aylık döneminde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 223 bin 824, dış hatlarda 109 bin 261 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 467 bin 160 uçak trafiği gerçekleşti. Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 18 milyon 496 bin 492, dış hat yolcu trafiğinin ise 10 milyon 912 bin 735 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 29 milyon 433 bin 199 yolcuya hizmet verildi. Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 198 bin 240 ton, dış hatlarda 860 bin 448 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 58 bin 688 tona ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı