Türkiye'de 39 üniversitenin 129 lisans programına "Avrupa" vizesi çıktı

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi.

Böylelikle 129 lisans programı, diplomalarında TYÇ ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarının yer alması hakkını kazandı.

Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurt dışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkanı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

Türk Yükseköğretiminde bir ilk

YÖK'ten edinilen bilgiye göre, TYÇ Kurulu, 21 Aralık 2021'de ilk kez 39 üniversitedeki 129 lisans programının yeterliliklerinin TYÇ'ye yerleştirilmesine karar verdi.

TYÇ'ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kuruluna sunuldu.

YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı.

TYÇ ile AYÇ logolu diplomalar ne tür imtiyazlar elde edecek?

Türkiye'deki 129 diploma programı mezunlarının, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak.

AB'de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon Antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa'da ve Avrupa dışında tanınmasına imkan sağlayacak.

TYÇ Kurulu'nun yapısı

TYÇ Kurulu, ilgili tüm teknik çalışmaları yürütmek ve yeterliliklerin kalite güvencesini sağlamak üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koordinasyonluğunda Yükseköğretim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşuyor.

TYÇ, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan, ilk, orta ve yükseköğretim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini ifade ediyor.

AYÇ'ye hangi ülkeler dahil?

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ise her tür yeterlilik için farklı ulusal yeterlilik çerçeveleri arasında bir tür çeviri aracı işlevi gören, sekiz seviyeli ve öğrenme kazanımlarına dayalı bir çerçeve olarak tanımlanıyor. Bu çerçeve, kişilerin diploma ve sertifikalarının şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve taşınabilirliğini artırmaya yardımcı oluyor ve farklı ülke ile kurumların yeterliliklerinin karşılaştırılabilmesini sağlıyor.

AB üye devletlerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç (Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri), Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye (aday ülkeler), Bosna Hersek, Kosova (potansiyel adaylar) ve İsviçre olmak üzere 11 ülke AYÇ'nin uygulanmasına yönelik olarak çalışıyor.

AYÇ ile uyum sürecini tamamlamış olan TYÇ Kurulu tarafından akreditasyon çalışmaları tamamlanan diploma veren programlar, TYÇ Veri Tabanına işlenerek TYÇ ile AYÇ logosu kullanma hakkı kazanıyor.

TYÇ'ye yerleştirilen üniversite ve program bilgilerine Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinden ulaşılabilecek.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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