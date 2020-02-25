Türkiye'de %38, STK'lara güvenmiyor!

25.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:22

Dünya genelinde yüzde 55, Türkiye'de ise yüzde 59 oranında kişi kar amacı gütmeyen ve devlete bağlı olmayan Sivil Toplum Kuruluşlarına 'tamamen güvendiğini' veya 'güvendiğini' söylüyor. STK'lara tamamen güvenenlerin oranı dünyada yüzde 10 iken bu oran Türkiye'de yüzde 8'ler seviyesinde. 'STK'lara hiç güvenmeyenlerin' oranı dünyada yüzde 11, Türkiye'de ise yüzde 14. 'Pek güvenmem' diyenlerin oranı ise dünyada yüzde 26 iken Türkiye'de yüzde 24 olarak görülüyor.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞAN ORANI TÜM DÜNYADA AZALDI

Araştırmaya göre, yaklaşık dört kişiden biri geçtiğimiz yıl zamanının bir kısmını herhangi bir gelir beklemeden STK'ya adadığını söylüyor. Zamanını STK'ya adayanların oranı dünyada yüzde 24 iken Türkiye'de yüzde 28. Bu oran geçen yıl dünyada ve Türkiye'de yüzde 29 idi.

Türkiye'de gençlerde gönüllülük oranı yüzde 37, öğrencilerde yüzde 50, yüksek eğitimli kişilerde yüzde 41 ve yüksek gelire sahip kişilerde ise yüzde 45 olarak görülüyor. Dünya geneline bakıldığı zaman bu oranların; gençlerde yüzde 27, öğrencilerde yüzde 50, üniversite mezunlarında yüzde 29 ve daha yüksek eğitimli kişilerde ise yüzde 39 olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE'NİN BAĞIŞTA ÖNCELİĞİ FAKİR ÜLKELER VE ÇOCUK YARDIMLARI

Son 12 ayda Sivil Toplum Kuruluşlarına bağışta bulunanların oranının STK'nın çalıştığı alanına göre farklılık gösterdiğini belirten Barem Genel Müdürü Sencer Binyıldız, "Gerçekleştirdiğimiz araştırmaya göre, dünya genelinde fakir ülkelerin gelişimini destekleyenlerin ve çocuklara yardım alanında çalışan STK'lara bağış yaptıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 24 iken, bu oran Türkiye'de yüzde 28 seviyesinde. Çevre ile ilgili konularda çalışma yapan STK'lara (sular, kirlilik, plastik atıklar, hayvanlar) dünya genelinde yüzde 23, Türkiye'de ise yüzde 24 oranında destek veriliyor. Bilimsel ve Tıbbi Araştırma alanında çalışan STK'lara bağış yaptığını söyleyenlerin oranı ise dünya genelinde yüzde 16, Türkiye'de ise yüzde 18 olarak görülüyor. Günümüzde STK'ların toplum yararına olan faaliyetlerini artırarak sürdürmeleri için toplumun desteğine ihtiyaçları var. Kendilerini ve yaptıkları işleri tanıtmaları, kendilerine güvenen insan sayısını artırmaları, gönüllü ve bağışçı sayıları ile birlikte topluma katkılarını da artıracaktır" dedi.

Kaynak: Bültenler