Türkiye'de 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika
Türkiye'de 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi.

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Türkiye'de son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 1376 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.

Toplam test sayısı 38 milyon 338 bin 45'e ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 277 bin 880, vefat sayısı 31 bin 385, ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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