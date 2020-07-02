Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması TikTok hakkında dava mı açıldı? TikTok riskli mi? Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı bulunan sosyal medya uygulaması TikTok hakkında inceleme başlatıldı. Peki, TikTok riskli mi? TikTok veri ihlali mi yaptı?

Kişisel Verileri Koruma Kurulu sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. Peki, TikTok hakkında neden inceleme başlatıldı? TikTok riskli mi? TikTok güvenli değil mi?

TİKTOK HAKKINDA DAVA MI AÇILDI?

Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan Çinli video sitesi TikTok'un; kullanıcıların verilerini toplayarak güvenlik ve gizlilik ihlali yaptığı öne sürüldü. TikTok'un kredi kartınızın bilgilerine dahi ulaşılabildiği, telefon kapalıyken bile ses ve görüntü kaydettiği belirtildi. Bu iddialar üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Kurul incelemeyi fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

TİKTOK RİSKLİ Mİ?

-Cep telefonu kapalıyken bile ses ve görüntü kaydediyor.

-Telefonun kamerası ve mikrofonuna ulaşıyor.

-İstediği farklı dosyayı cep telefonunuza yükleyebilme.

-Kopyaladığınız her içeriği saklıyor. (Kart bilgisi, şifreler, kullanıcı adları)

-Telefonun tüm donanımı ile bilgi topluyor.

-Fotoğraf ve videolara erişip, bunların farklı cihazlarda görüntülenmesine izin veriyor.

-Ağla ilgili IP adresini ve Wi-Fi erişim adınızı takip ediyor.

-Telefonunuza yüklediğiniz diğer mobil uygulamaları anlık olarak görüyor.

-Android telefon kullananlardan izinsiz şekilde zip dosyası indirme ve dosyayı çalıştırma. Telefonunuza suç teşkil edecek içerikler indirilebilir.

-Uygulama açık olmasa bile konumunuzu her 30 saniyede bir takip ediyor.-Ses ve görüntü kaydedip, kart bilgilerini bile kopyalayabilir.