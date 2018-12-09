'Türkiye'de 30 milyon kişi sorunlu evde oturuyor'
Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, "Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu. Bu sorunlar arasında çatı akması, rutubet ve yalıtımsızlık gibi sıkıntılar başı çekiyor.
Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, "Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Türkiye'deki 19,5 milyon konuttan 7,5 milyonu sorunlu. Bu sorunlar arasında çatı akması, rutubet ve yalıtımsızlık gibi sıkıntılar başı çekiyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com