Türkiye'de 3. Doz Olanların Tercihi Pfizer/BionTech

Türkiye son haftalarda özellikle BioNTech'le yaptığı anlaşmayla atağa geçerek Corona aşılamalarında 1 Temmuz itibariyle 15 milyonu çift doz olmak üzere 37 milyon kişinin aşılanmasını sağladı.