Türkiye'de 3. Doz Olanların Tercihi Pfizer/BionTech
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Türkiye'de 3. Doz Olanların Tercihi Pfizer/BionTech

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye son haftalarda özellikle BioNTech'le yaptığı anlaşmayla atağa geçerek Corona aşılamalarında 1 Temmuz itibariyle 15 milyonu çift doz olmak üzere 37 milyon kişinin aşılanmasını sağladı.

Türkiye son haftalarda özellikle BioNTech'le yaptığı anlaşmayla atağa geçerek Corona aşılamalarında 1 Temmuz itibariyle 15 milyonu çift doz olmak üzere 37 milyon kişinin aşılanmasını sağladı. İki doz aşılama nüfusa oranlandığında Türkiye dünyada 42. sırada

Türkiye'de 3. Doz Olanların Tercihi Pfizer/BionTech

Kaynak: DailyMotion.com

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