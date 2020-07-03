Türkiye'de 3 ayrı cinayetten aranan zanlı Gürcistan'da yakalandı Türkiye'de 3 ayrı cinayet suçlamasıyla aranan 54 yaşındaki Türk vatandaşı U.S'nin Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Türkiye'de 3 ayrı cinayet suçlamasıyla aranan 54 yaşındaki Türk vatandaşı U.S'nin Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

AA muhabirinin Gürcistan makamlarından edindiği bilgiye göre, Türkiye'de taammüden adam öldürme, canavarca hisle veya işkence çektirerek adam öldürme ve kasten adam öldürme suçlamalarıyla aranan U.S. güvenlik güçlerinin Batum'da düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, Türk ve Gürcü güvenlik güçlerinin bilgi paylaşımı ile yakalanan zanlının Türkiye'ye iadesiyle ilgili sürecin başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA