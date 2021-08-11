Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Sağlık

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,19, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 50,24 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 944 bin 623'ü birinci doz, 31 milyon 186 bin 864'ü ikinci doz, 6 milyon 179 bin 875'i üçüncü doz olmak üzere 80 milyon 311 bin 362'ye yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 296 bin 688 aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

"Artık aşı var"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 20:48:21. #1.15#

title