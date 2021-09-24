Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Sağlık
Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 458 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,74, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 107 milyon 380 bin 295'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 486 bin 569 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli, Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak olarak sıralandı.

"Alışmak riski artırır"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Alışmak riski artırır. Bugünkü vaka sayısı 27 bin 197, can kaybımız 221. Son günlerde karşımıza çıkan sonuçlara alışırsak salgınla mücadele gücümüz zayıflar. Durumu, ilk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız. Karar verdiğimizde başarı elde ettiğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
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 Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 168 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti
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Haber: Türkiye'de 27 bin 197 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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