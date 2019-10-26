Türkiye'de 263 bin kişi ad ya da soyadını değiştirdi: Listenin başında 'Top' var

26.10.2019 17:44

Top, Koyun, Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut, Davul... Türkiye'de bu isim ve soyadlarına sahip çok sayıda kişi düzeltme talebinde bulundu.



İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz Aralık'ta başlayan ve 3 Kasım'a kadar sürecek uygulaması büyük ilgi gördü. Şu ana kadar 188 bin 129 kişi soyadını, 74 bin 708 kişi ismini düzeltti. Kadın ve erkeklerde en fazla değiştirilen soy isim 'Top' oldu. Euronews.com'da Görüntüle