Türkiye'de 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan İstiklal Marşı okundu Türkiye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı, evlerin balkonlarından ve pencerelerinden asılan ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı okunarak kutlandı.

Türkiye'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı, evlerin balkonlarından ve pencerelerinden asılan ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı okunarak kutlandı. Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında, 23 Nisan etkinlikleri bu yıl evlere taşındı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com