Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri | Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti.
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