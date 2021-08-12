Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 15 bin 685 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,79, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 51,25 olarak kayda geçti.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 170 bin 644 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 43 milyon 319 bin 938'i birinci, 31 milyon 810 bin 55'i ikinci, 6 milyon 352 bin 13'ü üçüncü doz olmak üzere 81 milyon 482 bin 6'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Ağrı olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının seyrini kontrol altında tutmak için elimizdeki iki büyük imkan tedbir ve aşıdır. Aşı olup bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Aşı ile salgın son bulacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 26 bin 597 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 22 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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