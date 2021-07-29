Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 41,84 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 336 bin 724 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 491 bin 931'i birinci doz, 25 milyon 970 bin 268'i ikinci doz, 4 milyon 633 bin 896 üçüncü doz olmak üzere 71 milyon 96 bin 95'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

"Aşı olmadan salgından korunmak mümkün değil"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 22 bin 161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgından korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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