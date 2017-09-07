Türkiye'de 213 Bin Boşanma Davası Açıldı

Bir tarafın istememesi ya da karşılıklı olarak anlaşamama durumları çekişmeli davaların açılmasına neden oldu.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press Türkiye'nin boşanma istatistiklerini çıkardı. Ajans Press'in adli istatistiklerden edindiği bilgilere göre, boşanma davalarından 113 bin 892'si evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle eşlerden birinin boşanmak istememesi ya da her iki eşin boşanmak istemesine karşılık boşanmanın hukuki sonuçlar çerçevesinde sağlanamaması durumunda çekişmeli olarak açıldı. Benzer nedenlerden mahkemelerdeki anlaşmalı boşanma davası sayıları ise 94 bin 622 olarak belirlendi. PRNet'in gerçekleştirdiği medya analizinde boşanma konulu bu yıl içerisinde 11 bin 673 haber yansıması tespit edilirken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 14 bin 669 oldu.

EN ÇOK İSTANBUL BOŞANDI

Boşanma davalarının en çok açıldığı iller incelendiğinde 45 bin 534 boşanma davası ile İstanbul başı çekti. İstanbul'u 18 bin 594 dava ile Ankara,17 bin 755 dava ile de İzmir takip etti. Boşanma davalarının en az açıldığı iller ise sırasıyla Bayburt, Hakkâri ve Şırnak olurken geçtiğimiz yıl açılan davalardan 198 bin 62'si karara bağlandı. Boşanmaya en çok neden olan etkenler arasında zina, terk, ortak hayatın yeniden kurulamaması, hayata kast ve onur kırıcı davranışlar yer aldı. Öte yandan mahkemelerde, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı ve diğer nedenlerden dolayı ise toplam 684 dava gördü.