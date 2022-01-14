Denizli'de konut satışlarında yüzde 131,5 yükseldi - Haberler
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Denizli'de konut satışlarında yüzde 131,5 yükseldi

Denizli'de konut satışlarında yüzde 131,5 yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Denizli' konut satışları yüzde 131,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Denizli'de konut satışları 2021 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 131,5 oranında artarak 2 bin 729 oldu. Bu satışların 860'ı ilk satış, bin 869'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Denizli Türkiye genelinde yüzde 1,2'lik payla 23. sırada yer aldı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 335,6 ARTTI

Denizli'de ipotekli konut satışları bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 335,6 oranında artış göstererek 771 oldu. 771 ipotekli satışın 259'u ilk satış, 512'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 45 bin 260 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 20 olurken bu oran Denizli için yüzde 28,3 olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLAR YÜZDE 95,4 ARTTI

Denizli'de diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 95,4 oranında artış göstererek bin 958 oldu. Bu satışların 601'i ilk satış, bin 357'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

(Semih Can Yılmaz-İHA)

Denizli'de konut satışlarında yüzde 131,5 yükseldi

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