İSTANBUL (AA) - Trakya'da geçen ay 7 bin 934 konut satıldı.

TÜİK aralık ayı konut satışlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2021 yılında 1 milyon 491 bin 856 konut satıldı. Konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 267 konut ile Hakkari, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarak 226 bin 503 oldu. Konut satışlarında İstanbul 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konut ile Hakkari oldu.

Edirne genelinde aralık ayında 1257 konut satıldı.Tekirdağ'da 5 bin 375 konut satıldı. Kırklareli genelinde de 1302 konut satıldı.

AA / Emel Sampri - Son Dakika Haberleri

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