Türkiye'de 2021 böyle geçti: Mayıs

Türkiye'de 2021'in mayıs ayında, Kovid-19 aşısı ve MHP'nin 100 maddelik anayasa önerisi ilgili gelişmeler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına yönelik tepkiler gündemde yer buldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre mayıs ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 MAYIS

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle kısıtlı katılımlı ve kısa süreli programlarla kutlandı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türk-İş ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TMMOB Mimarlar Odası, Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Nakliyat-İş, Hak ve Eğitim Sendikası (HAKSEN), Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

2 MAYIS

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Adana'da 133 tesiste yapılan denetimde, atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans belgesi" bulunmadığı belirlenen 26 tesisin faaliyeti durduruldu. Bu tesislere toplam 7 milyon 20 bin lira ceza kesildi.

3 MAYIS

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında, biri sözde bölge sorumlusu 7 teröristin mağarada etkisiz hale getirildiğini, operasyonlar kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 53'e ulaştığını açıkladı.

4 MAYIS

Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'dan bu yana aranan FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu İbrahim Tatar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 100 maddelik anayasa önerisini açıkladı. Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen muhtarlara ilk doz aşıları yapılmaya başlandı.

5 MAYIS

Türkiye Barolar Birliği, 40 yaş ve üzeri avukatların öncelikli Kovid-19 aşı programına tanımlandığını açıkladı.

6 MAYIS

İçişleri Bakanlığınca Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan'da 2 bin 65 personelin katılımıyla "Eren-15 Ağrı Dağı-Çemçe Madur Operasyonu" başlatıldı.

Zeytinburnu'nda yıkılma riski nedeniyle daha önce boşaltılan 5 katlı bina çöktü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çöken bina etrafındaki 4 bina boşaltıldı.

8 MAYIS

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, siyasi parti liderleri ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasına ilişkin sosyal medya hesaplarından tepki mesajı yayımladı. Ülke genelinde de saldırılar protesto edildi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İsrail'in Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı, İslam ülkeleri ve tüm dünyayı etkili şekilde harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleriyle Vahdettin Köşkü'nde iftar yemeğinde bir araya geldi.

9 MAYIS

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu hava harekatıyla, Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde ise 6 PKK'lı terörist mağaraya düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

10 MAYIS

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü ve Fatih Sultan Mehmet'in türbesine saygısızlık yaptığı" iddialarıyla ilgili soruşturma izni vermedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda ayrı ayrı görüştü. Erdoğan, görüşmelerde, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek, sadece Müslümanların değil, bütün bir insanlığın vicdanını yaralayan bu alçakça saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

Ayrıca Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

11 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 60 ülkeden din işleri başkanı/bakanının katılımıyla "Mescid-i Aksa ve Kudüs" gündemiyle düzenlenen toplantının sonuç bildirgesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklandı. Bildirgede, "Kudüs meselesi sadece Filistinlilerin değil, tüm İslam aleminin ortak meselesidir. İşgalciler, Müslümanların dağınıklığından cesaret bulmaktadır. Açıkça ifade etmek isteriz ki İslam ümmeti tek yürek olarak Filistin'i ve Mescid-i Aksa'yı her daim ve her zeminde savunacaktır." ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsrail'in saldırılarına yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi, zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir." ifadesini kullandı.

Kovid-19 aşısının iki dozunu olanların Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilmesine yönelik uygulama başlatıldı.

12 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın BM'de bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını bildirdi.

13 MAYIS

Kovid-19 aşı programında yeni bir aşamaya geçildi, sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmasına başlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınırın sıfır noktasındaki üs bölgelerinde Mehmetçik ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in, Anadolu Ajansından (AA) sonra TRT Arabi'nin Gazze Ofisi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

14 MAYIS

Siyasi partiler Kovid-19 tedbirleri kapsamında bu Ramazan Bayramı'nda da video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

15 MAYIS

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail'in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in, Filistin topraklarındaki insan hakları ihlallerine ve savaş suçlarına bir yenisini ekleyerek uluslararası basını hedef aldığını bildirdi.

16 MAYIS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ile Türkiye-İran ilişkileri ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara ve zulme karşı, Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını, uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, İslam dünyasının bu kapsamda söylem ve eylem birliği içerisinde bulunmasının zaruri olduğunu ifade etti.

17 MAYIS

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan "tam kapanma" dönemi, saat 05.00 itibarıyla sona ererken 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar uygulanacak "kademeli normalleşme" dönemi başladı.

Okul öncesi, özel eğitim merkezleri ile 8. ve 12. sınıfların destekleme ve yetiştirme kurslarında, yüz yüze eğitime geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Franciscus ile telefonda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüştü. Erdoğan, Papa Franciscus'un vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin, Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

Eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisinin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT operasyonuyla PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını bildiren Erdoğan, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Erdoğan, "Toplam 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz." dedi.

18 MAYIS

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) işitme engelli, otizm spektrum bozukluğu ya da zihin yetersizliği olan öğrenciler için, konservatuvarlar ve güzel sanatlar fakültelerindeki lisansüstü eğitim ve sanatta yeterlilik programlarına başvuruda yabancı dil şartı kaldırıldı.

40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanları için Kovid-19 aşısı randevuları açıldı.

Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon liraya kadar ödülle "Kırmızı" kategoride aranan "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek etkisiz hale getirildi.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Keskin, 89 yaşında vefat etti.

19 MAYIS

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

20 MAYIS

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin bu yıl 519 mavi bayraklı plajıyla dünya 3'üncüsü olduğunu bildirdi.

Ticaret yapmak için 2011'de gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, Şahin'e, "120 milyon dozluk anlaşma sizlerin yoğun gayret, efor ve çabanızla imzalanmış oldu." dedi. Ayrıca Koca, "Altyapı olarak günde 1,5 milyondan fazla aşı yapabilme potansiyelimiz var." dedi.

21 MAYIS

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle çok sayıda tekne battı, hasar meydana geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Kavşağı-Hasdal Kavşağının açılışını gerçekleştirdi.

22 MAYIS

Türkiye'den giden suyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarıyla buluşturacak proje kapsamında KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de 9 bin 800'ün üzerinde tesis ve aracın Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamına alındığını söyledi.

AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışma tamamlandı.

23 MAYIS

Ankara Devlet Tiyatrosunun emekli sanatçılarından Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

24 MAYIS

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla 2,7 milyon ihtiyaç sahibine yaklaşık 277 milyon lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Polonya'ya Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2 ihraç edileceğini belirterek "Türkiye, tarihinde ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye insansız hava aracı ihraç edecektir." dedi.

25 MAYIS

Emniyet Genel Müdürlüğünce, 59 ilde yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Narkotik birimlerince oluşturulan 1213 ekiplerce, 574 şüpheliye ait 630 adrese operasyon düzenledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesiyle adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Ayrıca 26 ilin başsavcılığında görev değişikliğine gidildi.

26 MAYIS

1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yeni bir düzenleme yapılacağını bildirdi.

27 MAYIS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, 1960 darbesinin, aradan geçen 60 yılı aşkın süreye rağmen milletin kalbinde hala kanayan bir yara olduğunu belirtti.

Doğal gaz ve petrol arama faaliyetlerine değinen Erdoğan, "Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye Petrollerinin 2021 yılı yurt içi günlük üretim ortalaması, son üç keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıkmıştır." bilgisini verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, 84 şüpheliyi ifadeye çağırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına bugünden itibaren başlanacağını bildirdi.

Türk ve Yunan savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

28 MAYIS

İstanbul'un yeni sembollerinden Taksim'e yapılan cami, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde Yüksel Kocaman'a yönelik "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

29 MAYIS

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü, kentin simge mekanlarında düzenlenen özel görsel etkinliklerle kutlandı.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların daha önce 10 gün olan karantina süresi 14 güne çıkarıldı.

Çamlıca Verici Tesisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

30 MAYIS

MSB, 1 Ocak'tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43'ü büyük ve 138'i orta çaplı olmak üzere 181 operasyon icra edildiğini, 225'i mayıs ayında olmak üzere bugüne kadar 1162 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

31 MAYIS

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, MİT Başkanlığının operasyonuyla yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada haziran ayını bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacaklarını belirtti. Erdoğan, "BioNTech, Sinovac ve Sputnik-V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık halindeyiz." dedi.

Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren uygulanacak kademeli normalleşme takvimini de paylaştı.

AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri

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