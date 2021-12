Türkiye'de 2021 böyle geçti: Aralık

Türkiye'de 2021'in aralık ayında, kurdaki dalgalanmayı durdurmaya yönelik ekonomik tedbirler, yeni asgari ücret ile Hazine ve Maliye Bakanlığındaki görev değişikliği, gündemin önemli başlıkları oldu.

1 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şurası'nda, kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin aynı haklara sahip olacağını, ek göstergelerin 3600'e çıkarılacağını açıkladı.

Ağrı ve Iğdır'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş" operasyonu başlatıldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir yapılamayan ceza ve infaz kurumlarındaki açık görüşler, yeniden başladı.

2 ARALIK

Cumhurbaşkanı Kararı ile görevden af talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesindeki tüm çiftler için Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yönelik taramaların zorunlu olacağını açıkladı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla, PKK/KCK'lı terörist Pervin Arslan ile örgütün sözde üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın korumalığını yapan Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi.

Ardahan'da "Eren Kış-9 Şehit Jandarma Er Cevdet Çelenk Operasyonu" başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu'nun poşet ücretinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını onayladı.

3 ARALIK

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2030 Engelsiz Vizyon Belgesi"nin hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Hatay ile alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ancak bizim toprağımızda gözü olanların gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür." ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, dost veya müttefik devletlere yapılacak yardımın limiti 50 milyon lira olarak belirlendi.

Ağrı, Erzurum ve Kars'ta, 790 personel ile 70 timin görev aldığı "Eren Kış-10 Çemçe-Madur Şehit Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi Operasyonu" başlatıldı.

İstanbul'da, İsrail gizli servisi adına Türkiye'deki yabancı menşeli STK'lerin çalışmalarını ile Filistinliler başta olmak üzere yabancı uyruklu şahısların sosyal hayatları, eğitim süreçleri, yurt dışı bağlantılarını izleyerek uluslararası casusluk suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanan 16 kişi hakkında yirmişer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

Tunceli'de 9 yıl önce Ovacık Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit eden PKK'lı terörist Gürbüz Topçu, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 564 yıl 81 ay hapis cezası ve 72 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde 61 yaşında hayatını kaybetti.

4 ARALIK

İhraç ürünlerinde, her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak "Made in Turkey" yerine "Made in Türkiye" ibaresinin kullanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, "7 Şubat MİT kumpası davası" kapsamında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer ile emniyetin mahrem imamlarının da aralarında bulunduğu 10 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 5 sanığa verilen süreli hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Eren Kış-6 operasyonları kapsamında 3'ü turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere 9 terörist etkisiz hale getirildi.

5 ARALIK

Avukat Erinç Sağkan, 36. Olağan Genel Kurulu'da rakibi Metin Feyzioğlu'nu geride bırakarak Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 9. başkanı seçildi.

Şair, yazar ve ressam Mustafa Yazgan, 81 yaşında hayatını kaybetti.

6 ARALIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Devleti Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin davetiyle iki ülke arasındaki Yüksek Stratejik Komitesi'nin Yedinci Toplantısı'na katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen soruşturma tamamlandı. İddianamede, 103 şüphelinin, "anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ve Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 74 yaşında hayatını kaybetti.

7 ARALIK

-"Barselona Sözleşmesi" olarak isimlendirilen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22), Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da başladı.

Gazeteci Yılmaz Yalçıner, 75 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 62 yaşındaki eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

8 ARALIK

Eren Kış-12 Tendürek Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur Operasyonu başlatıldı.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il başkanlığı önünde eylem yapan 21 aileye, 2 aile daha katıldı.

9 ARALIK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da meslek odaları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenliği sağlamak için 3 bin çevik kuvvet personelinin Katar'a gideceğini bildirdi.

11 ARALIK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılması ve anlatılmasını sağlamak amacıyla Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfının kurulduğunu bildirdi.

Antalya Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Barselona Sözleşmesi'nin 22. Taraflar Konferansı (COP22) sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, Akdeniz'in bir bütün olarak "Kükürt Oksitler için Emisyon Kontrol Alanı" olarak belirlenmesi ve bu kararın 2022'nin ortasına kadar Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne sunulması kararı alındı.

12 ARALIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk kez Omicron vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca, biri İstanbul, 5'i İzmir'deki hastaların hafif belirtiler gösterdiğini söyledi.

Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Piyano Festivali, "Piyanonun Efsanesi" olarak bilinen Richard Clayderman konseriyle başladı.

13 ARALIK

Sağlık Bakanı Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını açıkladı.

14 ARALIK

Haber Global TV'de Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyip istemediğine ilişkin soruya, "İttifak kabul ederse bir sorun yok" cevabını verdi.

Dünyada nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar, Doğu Anadolu'da görüntülendi. Leopar, Türkiye-İran sınırındaki kırsal alanda bir termal kamera tarafından tespit edildi.

15 ARALIK

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, galerici ve gayri resmi otomobil alım satımı yapan 226 şüpheli de ifadeye çağrıldı.

16 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi ve işveren temsilcileri ile düzenlediği basın toplantısında 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre yeni asgari ücret 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Erdoğan ayrıca, "Önümüzdeki yıl başından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile yaptığı video konferans görüşmesinde, elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konuları değerlendirildi. Görüşmede, uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımlar ele alındı.

17 ARALIK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

Kamuoyunda "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 kişi hakkındaki iddianame, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

18 ARALIK

İzmir'in Kınık ilçesinde bir madende göçük meydana geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilk belirlemelere göre 22 işçinin yaralandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaokullarda iki kademede seçmeli "çevre eğitimi" dersinin, gelecek yıldan itibaren üç kademede, "çevre eğitimi ve iklim değişikliği" adı altında uygulanmasına karar verildi.

Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılarda Demeter Tapınağı'nın avlusundan Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 2000 yıllık iki heykel çıkarıldı.

19 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "2021 İlim Yayma Ödülleri Töreni"ndeki konuşmasında, "Ey TÜSİAD ve yavruları, size sesleniyorum, tek göreviniz var; yatırım, üretim, istihdam, büyüme. Siz bunda ne yapıyorsunuz? Önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını, versiyonlarını aramayın, bizimle mücadele edemezsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzaydaki 8'inci aktif uydusu Türksat 5B'nin uzaya fırlatılması dolayısıyla video mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haber leşme uydusu olan Türksat 5B'yi uzaya fırlattık. Bu uydu projemizde de yine Space X firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik. Sayın (Elon) Musk'ı ve Space X firmasını Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmedikleri için şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

20 ARALIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde yeni araçların devreye alınacağını, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını kaydetti.

Buna göre, yeni finansal araçlarla dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalınarak ulaşılabilecek. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise lira olarak ihracatçı firmalara ödenecek. "Yastık altı" tabir edilen altın varlığının finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecek.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kaçak yollarla tarihi eser toplayan, satan ve yurt dışına çıkarmaya çalışanlara yönelik operasyonu kapsamında, 4 bin 508 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ortodonti alanında Türkiye'nin ilk kadın uzmanı olan 105 yaşındaki Ayşe Mayda, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 ARALIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerinin ardından döviz bürolarında hareketlilik yaşandı.

22 ARALIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını bildirdi. Aşının seri üretimi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki aşı üretim merkezinde TURKOVAC'ın seri üretimine başlanması törenine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, "TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin bir sembolüdür. Bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 ton 68 kilogram etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

