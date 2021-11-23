Türkiye'nin çilek üretiminin bu yıl 655 bin tona yükselmesi bekleniyor

ANTALYA (AA) - Türkiye'nin çilek üretiminin bu yıl 655 bin tona yükselmesinin beklendiği bildirildi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen ve Azerbaycan, Polonya, ABD, Katar, Rusya, İngiltere, İtalya, Güney Kore, Bosna Hersek, Kamerun'dan da katılımcıların ilgi gösterdiği Çilek E-Çalıştayı'nın sonuç raporu açıklandı.

Çileğin üretim miktarının dünyada ve Türkiye'de her geçen gün arttığı belirtilen raporda, 2019'da 396 bin 401 hektar alanda 8 milyon 885 bin ton çilek üretilirken, geçen yıl 179 bin 777 dekar alanda 546 bin 525 ton çilek üretildiği kaydedildi.

Çilek üretiminin bu yıl 655 bin tona ulaşacağının ifade edildiği raporda, Türkiye'nin çilek üretim miktarında dünyada 4'üncü, sırada yer aldığına işaret edildi.

Çilek veriminin bilinçli yetiştiricilik ve topraksız tarım imkanları ile artırılabileceği aktarılan raporda, "Ülkemiz çilek yetiştirilen alanlarda sadece dekara 1 ton verim artışı, üretim miktarımızı yüzde 30 artıracaktır. Bu nedenle birim alan verimini artırıcı tedbirler ve uygulamalar üzerinde durulmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İhracata yönelik üretim planlamalarında öncelikle dış pazarın istediği çeşit araştırması yapılması gerektiği kaydedilen raporda, çilek üreticilerinin teknik yönden desteklenmesi, yılda en az iki kez de çiftçi günleri yapılarak üreticilere bölge için en uygun çeşit seçimi tavsiyesi yapılması önerildi.

Çilek yetiştiriciliğinin istihdama katkısına da değinilen raporda, "Sektörde, işsizlik yok, işçisizlik vardır. O nedenle kırsal kalkınmada çilek yetiştiriciliği, hem küçük aile işletmeciliğini teşvik ederken, hem kadın çiftçi örgütlenmesi, hem de kırsaldan göçü de engelleme potansiyeline sahiptir." ifadesine yer verildi.

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AA / Orhan Çiçek - Ekonomi Haberleri

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