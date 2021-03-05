Türkiye'de 2020'de Hem Evlenmeler Hem Boşanmalar Azaldı

Büyük bir kısmı Corona virüsü salgınının etkisi altında geçen 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 azaldı.