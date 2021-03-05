Türkiye'de 2020'de Hem Evlenmeler Hem Boşanmalar Azaldı
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Türkiye'de 2020'de Hem Evlenmeler Hem Boşanmalar Azaldı

05.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:51

Büyük bir kısmı Corona virüsü salgınının etkisi altında geçen 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 azaldı.

Büyük bir kısmı Corona virüsü salgınının etkisi altında geçen 2020 yılında evlenen çiftlerin sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı da yüzde 13,8 azaldı

Türkiye'de 2020'de Hem Evlenmeler Hem Boşanmalar Azaldı

Kaynak: DailyMotion.com

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