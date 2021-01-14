Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı (1)
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Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı (1)

14.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:40
Türkiye'de 2020'de 1 milyon 499 bin 316 konut satıldı (1)

Türkiye'de konut satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'yı buldu.

Türkiye'de konut satışları, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'yı buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2020 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 11,2 artarak 1 milyon 499 bin 316'ya ulaştı.

Ocak-aralık döneminde ipotekli konut satışı yüzde 72,4 artarak 573 bin 337, diğer satış türlerinde ise yüzde 8,9 azalarak 925 bin 979 oldu. 2020 yılında ipotekli satışların payı yüzde 38,2, diğer satışların payı yüzde 61,8 gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,2 azalarak 469 bin 740 oldu.

İkinci el konut satışları da yüzde 23 artarak 1 milyon 29 bin 576 olarak gerçekleşti. İlk el konut satış oranı yüzde 31,3, ikinci el konut satış oranı yüzde 68,7 olarak hesaplandı.

Konut satışlarında 2020'de İstanbul 265 bin 98 konut satışı ve yüzde 17,7 pay ile ilk sırayı aldı. İstanbul'u 157 bin 95 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 93 bin 457 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 192 konut ile Ardahan'da oldu.

Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,6 azalarak 105 bin 981 oldu. Konut satışlarında, aralıkta İstanbul 20 bin 236 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek payı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 990 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 5 bin 794 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 18 konut ile Ardahan, 20 konut ile Hakkari ve 100 konut ile Bayburt oldu.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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