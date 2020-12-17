Türkiye'de 2020 böyle geçti (7)

Türkiye'de bu yılın temmuz ayının en önemli gündem maddesini Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması oluşturdu.

Türkiye'de bu yılın temmuz ayının en önemli gündem maddesini Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması oluşturdu. Bu ayda Kovid-19'la mücadele çalışmaları da gündemdeki yerini korudu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 TEMMUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlara devletin zirvesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle düzenlenen 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Yalanın, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu millete, bu ülkeye bu tür mecralar yakışmıyor. Onun için de bir an önce biz bunları parlamentomuza getirip ve parlamentomuzdan bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan bu konuda kapsamlı bir hukuki düzenleme üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini hedef alan hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu saptanan 35 hesap yöneticisinden 16'sı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i ifadeleri alındıktan sonra, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan sosyal medya hesabı Twitter'dan Albayrak ve ailesine hakaret içeren paylaşımda bulunduğu tespit edilen Onur İ'nin (36), Konya'da 2017'de 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 527 sanığın yargılandığı ve 342'sinin hapis cezası aldığı FETÖ çatı davasında firari sanık olduğu belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yöntemiyle Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesine katıldı.

- İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında faaliyetleri durdurulan sinema ve tiyatro salonlarının bir kısmı, normalleşme süreciyle verilen izinle kapılarını açtı.

Son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 202 bin 284, toplam can kaybı 5 bin 167 oldu. 1543 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 176 bin 965'e ulaştı. Sağlık Bakanı Koca, "En çok vaka olan 5 il: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa." bilgisini paylaştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2 TEMMUZ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Sözleşmesi'ne parti olarak bigane kalamayacaklarını belirterek, "Nasıl usulünü yerine getirerek bu sözleşme imzalanmışsa, aynı şekilde usulü yerine getirilerek bu sözleşmeden çıkılır." dedi.

Van'ın Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin, Başkale'de 2015-2018 arasındaki birçok kanlı eylemin faili olduğu ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride arandıkları tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ile ailesini sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan bir kişi tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Türkiye Durum Raporu'na göre, 1-28 Haziran'ı kapsayan 28 günde 34 bin 387, 22-28 Haziran'ı kapsayan 7 günde de 9 bin 828 Kovid-19 hastası tespit edildi, 28 günde 557,7 günde ise 147 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 1-28 Haziran arasında 42 bin 622, 22-28 Haziran arasında ise 10 bin 355 kişi iyileşti.

Hastaların 27 bin 199'unun 15-24 yaş, 98 bin 32'sinin 25-49 yaş, 36 bin 777'sinin 50-64 yaş, 5 bin 215'inin de 80 yaş ve üzerinde olduğu belirlendi. Ölümlerin 3 bin 573'ü (yüzde 70) 65 yaş ve üzeri kişilerde gerçekleşmesine rağmen hasta sayılarının sadece yüzde 11'ini bu yaş grubu oluşturdu. İstanbul'da 28 Haziran itibarıyla toplam hasta sayısı 108 bin 479 olurken, 7 günlük süreçte 2 bin 973 yeni hasta tespit edildi.

Ankara'da 15 gün süreyle topluca bir araya gelinmesine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi kısıtlandı.

Türkiye'nin gentoo cinsi ilk bebek kutup pengueni, 38 günlük kuluçka döneminin ardından 100 gram ağırlığında İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı.

3 TEMMUZ

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi ibadethaneler üzerinden eleştirmeye çalışmanın hakikatlere sırt dönmek anlamına geldiğini ifade ederek, "Ülkemize Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar, doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır." dedi.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostesin yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen barolara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifine tepki gösteren bazı baro başkanları, teklife ilişkin suç duyurusunda bulundu, TBMM'ye yürümek istedi. Polis ekiplerinin müdahale ettiği gruba yönelik Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan "TBMM'deki komisyona giderek görüşlerinizi iletin" çağrısı geldi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada sanıklara verilen hapis cezalarını onadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin 20 sanıklı davanın ilk duruşması İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen 3 tanığın zorla getirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 24 Kasım'a erteledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziranda 6'sı turuncu, 3'ü gri listede aranan 128 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince düzenlenen operasyonda biri gri listede aranan Ferhat Ateş olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.

4 TEMMUZ

İstanbul'un dev sağlık yatırımlarından biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Hastane, 153'ü yoğun bakım olmak üzere 1105 yatağı ve 3 bin 775 sağlık çalışanı ile hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığınca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin başlatılan idari soruşturmada bir mülkiye başmüfettişi, bir polis başmüfettişi, bir jandarma müfettişi görevlendirildi.

Fırat Üniversitesi araştırmacıları, saç telinden 750 kat daha küçük yapıdaki yeni tip koronavirüsün yapısını, ODTÜ'lü bilim insanı tarafından geliştirilen atomik kuvvet mikroskobu ile görüntüledi.

5 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından İşletmeye Alınan Hidroelektrik Santrallerinin Toplu Açılış Töreni"nde "Ülkemize karşı Doğu Akdeniz'de kurulmaya çalışılan oyunları ve tuzakları yerle bir ettik. Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de de arama ve sondaj çalışmaları için harekete geçtik. Uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızdan taviz vermeden bu çalışmaları sürdüreceğiz." dedi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olan "Bataklık Operasyonu"nda gözaltına alınan 67 zanlıdan 34'ü, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 TEMMUZ

- İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında lunapark ve tematik parklar temizlik, maske ve mesafe şartıyla bugünden itibaren faaliyetlerine başladı.

Çanakkale'de, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını çıktı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Şu ana kadar 300 hektara yakın bir alanı kaybetmiş gibi görüyoruz." bilgisini paylaştı.

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin incelemelerde ilk belirlemelere göre saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı.

İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi" çökertildi, 59 kişi tutuklandı.

7 TEMMUZ

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Kovid-19'la mücadele kapsamında İstanbul ve Ankara'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan 1 sorumlu müdür, 1 iş güvenliği uzmanı ile 2 ustabaşı tutuklandı. Havai fişek fabrikasının 2 sahibi de patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındı, biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, Ankara'da 72 yaşında vefat etti.

8 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında "Son üç gün ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü 7 il, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa." bilgisini paylaştı.

Van'da 27 Haziran'da göle açılan ve kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmalarına başlanan teknenin yeri tespit edildi.

Kaybolan tekne ile ilgili arama çalışmalarında yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 13 kişinin cesedi bulunmuş ancak teknenin izine rastlanmamıştı. Olayla ilgili 5 kişi tutuklanmıştı.

9 TEMMUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, AA'ya yaptığı açıklamada, sosyal medyanın düzenlenmesinin herkesin yararına olacağını belirterek, "Muhalif seslerin susturulması, oradaki renkliliğin ortadan kaldırılması, kişilerin görüşlerini ifade edememesi gibi bir şey söz konusu değil." dedi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan facia sonrası bu kez Adapazarı ilçesinde dağlık alanda, havai fişeklerin imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Davada 61 sanığa, 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.

İstanbul Beykoz'da sahte kimlikle yakalanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlen ortak basın toplantısında, "İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ Ofisi'nin İstanbul'da faaliyete geçirileceğini açıkladı.

İkna çalışmaları sonucunda 5 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu, yılbaşından bu yana teslim olanların sayısı 100'e yükseldi.

10 TEMMUZ

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Kararın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde bulunduğu, cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Gerekçede, "Türk hukuk sisteminde kadimden beri korunarak yaşatılan Vakfa ait taşınmaz ve hakların vakfiyesi doğrultusunda istifadesine bırakıldığı toplum tarafından kullanılmasına engel olunamayacağı, vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gerekçede ayrıca "Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Ayasofya'nın kullanım şeklinin iç hukukumuza göre belirlenmesinin önünde engel teşkil eden herhangi bir kural, Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'de yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete Sesleniş" konuşmasında, bugün Ayasofya'nın, inşa edildiği tarihten itibaren defalarca şahit olduğu yeniden dirilişlerinden birini yaşadığını belirtti, 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planladıklarını bildirdi.

Erdoğan, müze statüsünden çıkmasıyla birlikte Ayasofya Camisi'ne ücretli giriş uygulamasını da kaldırdıklarını kaydetti.

Erdoğan, "Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz." açıklamasında bulundu.

Ayasofya Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan bazı vatandaşlar Ayasofya'nın ibadete açılması kararına destek veren sloganlar attı. Bazı vatandaşlar meydanda akşam namazı kıldı.

Türk Interpol polisi, kırmızı bültenle aranan 4 şüpheliyi 3 farklı ülkede gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla Türkiye'ye getirdi.

Bataklık Operasyonu'na ilişkin soruşturma kapsamında, uyuşturucu ticareti ve kara para aklayan örgütün elebaşı olmakla suçlanan 7 kişinin şirketlerine kayyum atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 26 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin gördüğü "OdaTV'ye kumpas" ile ilgili dava kapsamında, hakkında kırmızı bülten bulunan eski İstanbul hakimi Menekşe Uyar, Ankara'da güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 83 farklı noktada, 9 milyon 187 bin kök Hint keneviri ve 1 ton 183 kilogram esrar ele geçirildi.

11 TEMMUZ

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kapadokya Alan Planları Yapımı ve Yürürlüğüne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, planlama alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel alan doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev ve dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamayacak.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde yüzerken fenalaşan Eski Çankaya Belediye Başkanı Mehmet Doğan Taşdelen 71 yaşında hayatını kaybetti.

12 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kriter dergisindeki söyleşide, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak, "Ayasofya'nın statüsüyle ilgili nihai karar mercii başkaları değil, Türk milletidir. Bu, bizim iç meselemizdir. Diğer ülkelere de ancak alınan karara saygı göstermek düşer." dedi.

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda iki farklı noktada yangın çıktı. Yangında yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli yağışa bağlı heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, sele kapılan bir kişinin hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

İzmir Alsancak semtinde bir binanın inşaatı sırasında Roma Dönemi'ne ait lahde rastlanması üzerine bölge 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Seramik ve taç olarak bilinen altın diadem parçalarının bulunduğu mezarın 2 bin yıl önce yaşamış bir soyluya ya da üst düzey yöneticiye ait olduğu belirlendi.

13 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. İki lider, ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 22 sanıklı, terör örgütü PKK'nın Vezneciler'de 7 Haziran 2016'da düzenlediği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin davada 2 sanığı 13 kez, 1 sanığı ise 12 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu 3 sanığa ayrıca saldırıda yaralanan 44 kişiye yönelik eylemlerinden dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma" suçlarından 893'er yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, 8 sanığı benzer suçlardan 7 yıl 6 aydan 3 bin 366 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırırken, haklarında kırmızı bülten ile yakalama çıkarılan terör örgütü elebaşıları Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına karar verdi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış maddi hasara yol açtı. Rize Valisi Kemal Çeber, "Son 24 saatte 250 kilograma yakın yağış aldık. Yani bu çok olağanüstü bir miktar. Bu çok büyük çaplı bir yağış ama alışkınız. Bütün kurumlarımız tedbirliydi. dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan ve selde, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Hastaneye kaldırılan bir yaralının da hayatını kaybetmesiyle vefat edenlerin sayısı 4 oldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 289 darbe girişimi davasından 275'inin ilk derece yargılamalarının sonuçlandırıldığını, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin 130 sanığa ceza verildiğini açıkladı.

Van Gölü'nde Çarpanak Adası açıklarında batan teknedeki cesetlerin çıkarılması için 27 Haziran'dan bu yana sürdürülen çalışmalarda 6 kişiye daha ulaşılmasıyla gölden çıkarılan ceset sayısı 32 oldu.

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Üniversitesi, Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilacın yerli ve milli imkanlarla üretilebilmesi için başlattığı biyoeşdeğerlilik çalışmasında seri üretim aşamasına geçti. Yerli ve milli eş değeri geliştirilen 2 ilacın seri üretimine başlandı.

14 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Trump, hem 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması hem de Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması için iki müttefik olarak daha yakın çalışma hususunda mutabık kaldı.

Türkiye'de son 24 saatte 992 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Koca, "Tekrar 1000'in altındayız. 33 gün sonra ilk kez." değerlendirmesinde bulundu.

İstinafın usulden bozması üzerine yeniden görülen "Man Adası" davasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Cudi Dağı'nda, 1485 personelin katılımıyla "Yıldırım-1 Cudi Operasyonu" başlatıldı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında eski DBP'li Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan ve HDP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi. Ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Çağdaş Türk romanında bir "zaman ustası" olarak değerlendirilen Ağaoğlu, ardında "Ölmeye Yatmak", "Bir Düğün Gecesi" ve "Fikrimin İnce Gülü"nün de bulunduğu çok sayıda unutulmaz eser bıraktı.

15 TEMMUZ

İletişim Başkanlığı, FETÖ'nün darbe girişimine karşı elde edilen demokrasi zaferinin 4. yılına özel "ışık gösterisi" hazırladı. Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesi üzerinde Türkiye'de ilk kez 200 drone ile yapılan ışık gösterisi, İstanbul semalarını ve boğazı aydınlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "15 Temmuz Millete Sesleniş Konuşması" gerçekleştirdi. Erdoğan, "15 Temmuz hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi. Bunun için kendi ordumuzun içindeki teröristlerin kullanılmış olması, işgal girişimine alçakça bir ihaneti de eklemiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 99 bin 66 operasyon düzenlendiğini, 282 bin 790 gözaltı ve 94 bin 975 tutuklama yapıldığını açıkladı. Soylu, "Halen bu suç kapsamında tutuklu olan kişi sayısı 25 bin 912, süreç içinde toplam işlem yapılan şahıs sayısı ise 597 bin 783 kişidir." bilgisini paylaştı.

Çoklu baro düzenlemesini de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla yeni bir baro kurulabilecek. Avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, halihazırda Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını bildirdi.

Ağrı'da Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından gözaltına alınan HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

16 TEMMUZ

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğradı, 7 emniyet personeli şehit oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Başkanlık Dini Yayınlar Konferans Salonu'nda, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın, Azerbaycan ordusuna yönelik saldırılarının gündemde olduğu bir dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyeti Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Görüşmenin başında bir konuşma yapan Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu açtıkları kumpasın altında kalacak bu kumpasta boğulacak ve yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

CHP "çoklu baro düzenlemesi"nin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

17 TEMMUZ

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla kurtarıldı.

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında HDP İl Başkanı Musa Aydın ve CHP'nin 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili yurt dışından gelen tepkilere ilişkin, "Hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz." dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına değinen Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan'ı kesinlikle yalnız bırakmayız. Kardeş Azerbaycan'a sonuna kadar desteğimizi vereceğiz." ifadesini kullandı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu şüpheli, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'in Suriye sınır hattında yakalandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanan eski başyaver Ali Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

18 TEMMUZ

PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, ikna çalışması sonucu 15 Temmuz'da Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatına Başlama Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin otomobilinin sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde ses getirdiğini belirterek, "Bilhassa milletimiz, on yıllardır hasretini çektiği bu projeye büyük bir ilgi ve teveccüh gösterdi." ifadesini kullandı.

Oyuncu, şarkıcı, televizyon programcısı ve dansçı Seyfi Dursunoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.

19 TEMMUZ

Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden 2'sinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan ceset sayısı 56'ya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ayasofya Camisi'ndeki mozaik, fresk ve tasvirlerin kapatılmasına ilişkin, "Işık sistemi olmayacak. Bir perde sistemiyle bunların kapatılması üzerinde çalışılıyor şu anda, son aşamaya gelinmek üzere. Buradaki temel ilke bu mozaiklere, tasvirlere, binanın tarihi dokusuna ve mimarisine hiçbir şekilde zarar verilmemesi." dedi.

20 TEMMUZ

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de, "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, Milli Savunma Bakanı Akar'ın daveti üzerine resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Akar, Başağa ve Camilleri'nin katılımıyla üçlü toplantı yapıldı.

21 TEMMUZ

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Kovid-19 salgını sürecinde normalleşme dönemi kapsamında lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı.

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1,5 ton esrar ele geçirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Ailesinin 17 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cesedi Menteşe ilçesindeki Gülağzı mevkisindeki ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Gültekin'in, suçunu itiraf eden erkek arkadaşı C.M.A tutuklanarak cezaevine konuldu.

22 TEMMUZ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin "Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz Pınar Gültekin'in acısı bizleri kedere boğdu. Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

İkna çalışmaları sonucunda 2 terörist daha Şanlıurfa'da güvenlik güçlerine teslim oldu, ocak ayından bu yana teslim olanların sayısı 112'ye yükseldi.

Türk İnterpol polisinin, çeşitli suçların firari şüphelilerinden 70'ini, yılın ilk 6 ayında yabancı muhataplarıyla koordineli operasyonlar sonucu Türkiye'ye getirildiği açıklandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Ermenistan'ın mütecaviz tutumunu sonlandırması ve işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarını terk etmesi gerektiği, Türk milletinin, kardeş Azerbaycan'ın haklı davasında alacağı her türlü karara sahip çıkacağı hatırlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'de uzun yıllar yaptığı kültürel çalışmalarla tanınan ve birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden Asım Gültekin 45 yaşında vefat etti.

23 TEMMUZ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Müftülüğünde düzenlediği basın toplantısında, 3 imam ve 5 müezzinin Ayasofya Camisi'ne atanacağını açıkladı. Erbaş, "Tarihi geçmişimize de uyarak, bugün Ayasofya Camisi'ne bir profesör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi ettirildi. Kararlar kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin go¨rev su¨releri bir yıl, 294 albayın go¨rev su¨releri ise iki yıl uzatıldı. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi. YAŞ kararları kapsamında emekliye sevk edilen isimler arasında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra resmen ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulunmasının ardından "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" yazan tabelayı açtı.

İstanbul'da, internette ücret karşılığında arkadaşlık siteleri üzerinde vatandaşları dolandırarak ve korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden, aralarında şebeke elebaşının da bulunduğu 67 kişi yakalandı.

24 TEMMUZ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı, caminin içi ve çevresini dolduran yurt içinden ve dışından çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Açılış programında, Ayasofya Meydanı'nı dolduran vatandaşlar tekbir getirdi. Daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki hoparlörden sela verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, 86 yıl sonra ilk hutbeyi okuyan Erbaş, "Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Yüce Rabb'imize sonsuz hamdüsenalar olsun." dedi. Erbaş, hutbeyi okumak için minbere kılıçla çıktı.

Cami daha sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra çok sayıda kişi namazda saf tuttu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4 minaresinde 4 müezzin birlikte sela verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ilişkin, "Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofya'mızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız." dedi.

İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı dolayısıyla "Ayasoyfa Camii: Fatih Sultan Mehmed Han'ın Emaneti, İnsanlığın Ortak Hazinesi" adlı kitap ile Türkçe ve İngilizce olarak "ayasofyacamii.gov.tr" internet sitesi hazırladı.

25 TEMMUZ

Yunanistan tarafından son 1 ayda Türk kara sularına geri itilen 929 sığınmacının Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı açıklandı.

Düzce'de 11 fabrikaya hizmet veren bir firmanın yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle 126 işçi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına Yunanistan'da gösterilen tepkiler üzerine, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan'da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii'nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Bilkent Odeon'da yapıldı. "2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi"nin açıklandığı kurultayda İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi. Oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alan Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçildi.

Kılıçdaroğlu, delegelere yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu toprakların mayasında bereket, kardeşlik, sevgi, hoşgörü var. Ayrışma yok. Ayrıştırmak isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir, bölmek isteyenler kendi koltuklarını korumak isteyenlerdir. Biz bunlardan olmayacağız, bizim siyaset anlayışımız böyle olmayacaktır." dedi.

Tunceli'de 24 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörde Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

26 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarımızın başında Milli İstihbarat Teşkilatımızın geliyor olması tesadüfi değildir. İstihbaratı çökertilmemiş bir ülkenin işgali ya mümkün değildir ya da fevkalade ağır maliyetlidir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı bültenle aranan Ürdün uyruklu uyuşturucu satıcısı W.I.A.K, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 TEMMUZ

Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti, 4 asker şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığınca, Ağrı, Iğdır ve Kars'ta 1170 personelin katılımıyla "Yıldırım-3 Ağrı Dağı Operasyonu" başlatıldı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 2 bin kişiyi dolandırdığı belirlenen 75 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, 1700 yıllık kadın heykeli bulundu.

İkna çalışması sonucu Mersin Emniyet Müdürlüğüne 15 Temmuz'da teslim olan PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28 TEMMUZ

Halkların Demokratik Partisi (HDP), eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ı 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla katıldığı Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu sene 15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana Ayini'ni gerçekleştirebileceklerini duyurmak istiyorum" dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.

29 TEMMUZ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Müslüman dini liderlere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla gönderdiği mektupta, "Ayasofya'nın dirilişi, Mescid-i Aksa'nın da özgürlüğe kavuşmasının habercisi olacaktır. Onun bu dirilişi, inşallah, mazlum ve mahzun müminler için geleceğe dair bir ümit kaynağı, adalet, merhamet ve ahlak temelinde yükselen medeniyetimizin yeniden yükselişinin de ilk işareti olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli'de 1006 personelin katılımıyla "Yıldırım-4 Munzur-Kutu Operasyonu" başlatıldı.

-Muğla'nın Datça, İzmir'in Karaburun ve Çeşme, Balıkesir'in Ayvalık, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına dönmeye zorlanan 222 sığınmacı kurtarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalarında kritik eşik olan zatürre oranının da bugünden itibaren düzenli paylaşılacağını açıkladı. Koca,"Birinci dalganın etkisi sürüyor. İstanbul, İzmir pikini tamamladı. Orta Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı illerde pik yer yer yeni başladı" dedi.

30 TEMMUZ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Anıtkabir ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hattında kutuplaşma yaratmak, bölücülük yapmak, Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetleri muhtevasında sanal uçurumlar oluşturmak en hafif tabirle soysuzluktur." ifadelerini kullandı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un parti üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdi.

İkna çalışmalarıyla 5 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.

31 TEMMUZ

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı, caminin içini ve çevresini dolduran binlerce vatandaşın katılımıyla eda edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kıldırdığı bayram namazının ardından "Kurban Bayramı: Takva Yolculuğu" başlıklı hutbesini okumak için minbere kılıçla çıktı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek.

Sosyal ağ sağlayıcı, "içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi" ile "özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi"ni gerektirecek içeriklere yönelik başvurulara, en geç 48 saat içinde cevap vermekle yükümlü olacak. Sosyal ağ sağlayıcı, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen yer sağlayıcılarına, caydırıcılığın sağlanması için verilecek idari para cezası artırılacak. Suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine, içeriğin çıkarılması kararı verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü