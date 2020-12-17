Türkiye'de 2020 böyle geçti (6)

Türkiye'de 2020'nin Haziran ayının en önemli gelişmeleri arasında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi, yeni normal kapsamında alınan kararlar, Malatya'nın Pütürge ve Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki depremler ilk sırada yer aldı.

Türkiye'de 2020'nin Haziran ayının en önemli gelişmeleri arasında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi, yeni normal kapsamında alınan kararlar, Malatya'nın Pütürge ve Bingöl'ün Karlıova ilçelerindeki depremler ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 HAZİRAN

Kovid-19 salgını sürecindeki "Yeni Normal" kapsamında idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başladı.

Şehirlerarası seyahat sınırlaması tamamıyla kaldırıldı. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı açıldı. Restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler ile müze ören yerleri, plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde faaliyete geçti.

Özel okul öncesi eğitim kurumları, yabancı dil, bilgisayar ve sürücü kursları açıldı.

Şehir içi toplu taşıma araçları ve personel servislerine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimat yürürlükten kaldırıldı.

Cezaevlerinde Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen kapalı görüşler yeniden başladı.

İddianamenin düzenlenmesi kabulü işlemleri ile bölge adliye, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerindeki yargısal faaliyetler başladı.

-Türk oyun firması Peak, şirket hisselerini 1,8 milyar dolara Zynga firmasına devretti.

2 HAZİRAN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 98'i muvazzaf asker 118 şüpheliden 72'si yakalandı.

Kapatılan Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'deki meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Ovacık kırsalında TKP/ML terör örgütü üyesi, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Hasan Ataş etkisiz hale getirildi.

3 HAZİRAN

OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'den ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağını ve üç hafta süreceği bildirildi.

-Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride aranan, PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

4 HAZİRAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih elbette yargılayacaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da düzenlenen "2020 Küresel Aşı Zirvesi"ne gönderdiği video mesajda" Koronavirüs salgınının dünyadaki adaletsizlikleri daha fazla derinleştirmesine izin verilmemelidir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP'li Musa Farisoğulları gözaltına alındı.

5 HAZİRAN

İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece yarısından itibaren 7 Haziran saat 23.59'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım." açıklamasında bulundu.

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay'ın onama ile infaz durdurma kararı üzerine 20 Ekim 2018'de tahliye edilen Enis Berberoğlu, milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından adli makamlarca yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Bekir Şahin'in seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Ayşe Nur Bahçekapılı ile Meltem Taylan Aydın atandı.

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT'in Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 15 yıl, Yusuf Karabina ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, civar illerden de hissedildi. 20 ev hasar gördü, can kaybı yaşanmadı.

6 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yöntemiyle Yusufeli Barajı'na 3 Milyonuncu Beton Dökümü dolayısıyla düzenlenen törende katılımcılara hitap etti. Erdoğan, tamamen kendi mühendislerinin ürünü olan Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacağını söyledi.

Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda Piyade Uzman Onbaşı Ercan Zengin şehit oldu. Şehit Zengin'in 29 Şubat'ta Türk askerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçiğin şehit olduğu İdlib'de hafif yaralandığı, iyileştikten sonra yeniden görevine döndüğü öğrenildi.

7 HAZİRAN

Sağlık Bakanlığınca, ilköğretim 1. ve 8. sınıf okul çağı aşılamalarının, Bağışıklama Danışma Kurulu tavsiyesi doğrultusunda, Aile Hekimliği Birimlerinde uygulanmasına karar verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan saldırıda yaralanan tank sözleşmeli er İsmail Anayurt tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

8 HAZİRAN

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Kovid-19 salgını sürecinde, sağlık personelinin, görevlerinden ve işlerinden ayrılmalarını durduran yazı, bugün itibarıyla yürürlükten kaldırıldı.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki Sadık Akmaz olduğu belirlendi.

9 HAZİRAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19'la mücadele sürecine ilişkin yeni kararları açıkladı. "Yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın açıkladığı yeni uygulamalar kapsamında lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00'den gece yarısına uzatıldı.

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmelerin 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçmesi, 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilmesi, 18 yaş altı ile ilgili kısıtlamanın, ebeveyn refakatinde olmaları şartıyla kaldırılması, nikah salonlarının 15 Haziran'dan itibaren düğün salonlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlaması kararlaştırıldı.

Oyuncu Ayşegül Atik, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti.

Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu "Devrim Devran" kod adlı Salih Ekinci olduğu tespit edildi.

İzmir merkezli 26 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181'i muvazzaf 191 şüpheliden 160'ı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen biri eski yarbay 32 şüpheliden 25'i yakalandı.

Şırnak'ın Silopi ve Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." ifadelerini kullandı.

10 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 54'ü yakalandı.

11 HAZİRAN

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mardin'in Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit edilmesine ilişkin davada sanık Şerif Mesutoğlu'na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 28 yıl hapis cezasını onadı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edildiği iddiasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlükler yaptıkları gerekçesiyle 61 sanık hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini yerinde buldu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 12 Mayıs 2016'da 16 vatandaşın hayatını kaybettiği saldırının faili turuncu kategorideki İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi.

CHP, yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

12 HAZİRAN

Azeri iş adamı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ/PDY kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, Anadolu Adalet Sarayı'nda "şüpheli" sıfatıyla ifade verdi.

13 HAZİRAN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'ın bazı hesapları kapatmasıyla ilgili, "Bu siyasi bir meseledir. Twitter tamamıyla siyasallaşmıştır. Türkiye'deki bazı hesaplara karşı ya da Çin ve Rusya'daki bazı hesaplara karşı son derece ön yargılı bir siyasi tavır içerisindedir." dedi.

14 HAZİRAN

Hakkari ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda biri turuncu listede aranan 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı 12. Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı'nda (IIEFC) "İkinci çeyrekte salgın tedbirleri sebebiyle kısmi bir gerileme olsa da yılın tamamı için çok ümitvar bir tablo bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır." ifadesini kullandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

15 HAZİRAN

Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına yönelik "Pençe-Kartal Operasyonu" başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bir kaybımız, 18 yaralımız var. Bir çocuğumuz var Musa, Elazığ Fırat Üniversitesinde, 5 kişi Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi oluyor, geri kalanlar da taburcu edildi." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.51'de merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kovid-19'la mücadele kapsamında bugünden itibaren faaliyete geçebilecek nikah salonlarındaki merasimlere ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, genelge kapsamında nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılacak ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulacak.

Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu.

Son 24 saatte, 985 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 150 bin 87'ye yükseldi.

16 HAZİRAN

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıda, 1915 olayları hakkında Türkiye karşıtı asılsız iddialara karşı atılacak adımlar ele alındı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci Adana Emniyet Müdürlüğüne, Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğüne, Gümüşhane Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş Niğde Emniyet Müdürlüğüne, Polis Başmüfettişi Celal Taşçı ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi.

İzmir merkezli 56 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik operasyonlarda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 167 şüpheliden 138'i gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 34'ü muvazzaf 84 şüpheliden 44'ü İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisi ve Faraşin bölgesinde 13-14 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu kategoride aranan "Jiyan" kod adlı Esma Afşar ve "Brüsk" kod adlı Basri Cin, 2'sinin ise gri kategoride aranan "Mahir Nemrut" kod adlı Ferit Danışman ve "Azad" kod adlı İsmail Duman olduğu tespit edildi.

Araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 zanlı, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandı.

Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Sakarya'da gözaltına alınan şüpheli V.M. tutuklandı.

17 HAZİRAN

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik "Pençe-Kaplan Operasyonu" başlatıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, operasyonu Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer aldığını, kurulun Ankara, İstanbul ve Bursa'da maske zorunluluğunu önerdiğini bildirdi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin ardından İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlar ve toplu bulunulan mekanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye sınırları içindeki terörist sayısının 438 olduğunu açıkladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişti.

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Beldesi'nden Cudi Dağı'na doğru devam eden yol yapım çalışması sırasında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu iş makinalarına yakıt taşıyan sivil pikaptaki işçiler, Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay yaşamını yitirdi.

18 HAZİRAN

Çarşı ve mahalle bekçilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, bekçiler, görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Zor ve silah kullanma yetkisine sahip olan bekçiler, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olacak.

Elazığ'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan örgütün sözde Mersin il imamı Canker S. tutuklandı.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü DHKP/C'nin "para kasası" M.S.D İzmir'de yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen M.S.D, tutuklandı.

19 HAZİRAN

Türkiye'de son 24 saatte 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 185 bin 245, can kaybı 4 bin 905 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor." dedi.

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya şehit oldu.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve Şırnak'ın Silopi ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yapan PKK'lı terörist Sabri Dal, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dal tutuklandı.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi, Rusya vatandaşı S.K. ve R.E, MİT ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

20 HAZİRAN

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla katıldığı Kars Barajı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Yılın ikinci yarısıyla birlikte ekonomide gerçekten çok büyük bir ivme bekliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav yapıldı. Sınav nedeniyle 09.00-15.00 saatleri arasında vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığının, LGS kapsamındaki merkezi sınav için yayımladığı genelge doğrultusunda 81 ilde 09.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından incelemelerde bulunmak için Bingöl'e gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu'yla ilgili bilgileri, bölgeye en yakın üs bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyan sınırın sıfır noktasındaki Siyah Kaya Üs Bölgesi'nde aldı. Akar, "Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700'den fazla hedef vuruldu." dedi.

HDP'nin 15 Haziran'da Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüş, eş başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın TBMM bahçesinde yaptıkları basın açıklamasıyla noktalandı.

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 113 kilo 350 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

21 HAZİRAN

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen selde 5 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp bir kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

22 HAZİRAN

FETÖ'nün Tu¨rkiye Cumhuriyeti Hu¨ku¨metine kars¸ı ac¸ıktan giris¸tigˆi ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki "MİT kumpası"na ilişkin 14'ü tutuklu 15'i firari 34 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda başlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı baro başkanlarının başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Savunma mesleğini geriye götürecek bir çalışmaya asla destek vermeyiz. Arkadaşlarımız, savunmayı daha güçlendiren, avukatların haklarını daha koruyan ve mesleki örgütlenmeyi daha da güçlendiren bir yapı üzerine çalışma yapıyorlar." dedi.

Erzurum'da 1 ton 535 kilogramla, "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin"ine ilişkin davada 7 sanık 53 yıl 7 gün ile 140 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, TCK'nin 61/7 maddesi gereğince sanıklara "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan verilen hapis cezalarını 30 yıla düşürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır, video konferans yöntemiyle düzenlenen törenle göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 28 bin 75 kişinin pasaportundaki idari tedbir kararının kaldırıldığını bildirdi.

Test uçuşu yapan yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi yakınlarındaki araziye düştü. Uçakta bulunan 2 pilot, kazadan kurtuldu.

23 HAZİRAN

Türkiye'de son 24 saatte 1268 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 190 bin 165, can kaybı 5 bin 1 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla." ifadelerini kullandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında 20 Haziran'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin, gri listede aranan Recep Yaşar ve Abdulkahar Çoban olduğu belirlendi.

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda, en az 5 kişinin öldüğünü, 12 sivilin yaralandığını bildirdi.

MSB, 22 Ekim 2019'da varılan Soçi mutabakatından bugüne kadar Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 998 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere itiraz amacıyla "Savunma Yürüyüşü" adıyla yürüyüş yapan ve valilik izni olmadığı gerekçesiyle dün Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde durdurulan bazı baro başkanları, iznin verilmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

İstinaf, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin davayı karara bağlamasından sonra ölen, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın da arasında bulunduğu 6 sanıkla ilgili hükmü düzelterek, haklarındaki kamu davasını ölüm nedeniyle düşürdü.

INTERPOL tarafından aranan DEAŞ üyesi O.H.A. ve A.M. ile T.M. Kilis'te yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden O.H.A. ve A.M, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. T.M. ile 3 çocuk ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı (MARSEC COE), Türkiye'nin NATO'ya akredite olan ikinci, NATO'nun ise 26'ncı mükemmeliyet merkezi olarak "uluslararası askeri kuruluş" statüsüne kavuştu.

Bursa Valiliği, 21 Haziran Pazar günü meydana gelen selde 7'si ağır 33 bina ile 30 bin 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğünü açıkladı.

24 HAZİRAN

Camilerde maske ve mesafe kurallarına uyularak tüm vakit namazları cemaatle kılınmaya başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a Malatya'da görülen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

MİT Başkanlığı mensuplarının ifşa edilmesine ilişkin 8 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanları Aydın Keser ile Ferhat Çelik'in adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

25 HAZİRAN

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat iznine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek.

Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüten Avukat Özgür Y. ve hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan Avukat Süleyman G. İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet'in orijinal portresini 770 bin sterline satın aldı.

Sağlık Bakanlığının güncellenen "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ne "İş yerlerinde personele yönelik alınması gereken önlemler" başlığı eklendi. Buna göre, 10 ve üstü personel çalışan iş yerlerinde Kovid-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilecek.

26 HAZİRAN

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Osman İşleyen'in arasında olduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen ve görevden alınan eski HDP'li belediye başkanlarının da aralarında yer aldığı 64 şüpheliden 44'ü yakalandı.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlerle ilgili 245 kişinin yargılandığı davada, 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 35 sanık da aynı suçtan müebbet hapse çarptırıldı.

Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem "kasten öldürme" suçundan da 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Türk Işın Tedavisi Yöntemi (TurkishBeam) ilk kez Diyarbakır'da Kovid-19 tanılı hastaya uygulandı.

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, rahim naklini gerçekleştiren doktor Ömer Özkan'ın adı verildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde 21 Haziran'da kuvvetli yağışın neden olduğu sele kapılarak kaybolan Derya Bilen'in cansız bedeni, Yıldırım ilçesindeki su kanalında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

27 HAZİRAN

-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde ve Lefkoşa'da YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Sınav nedeniyle 09.30-15.00 arasında vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandı.

Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen ve aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist Mehmet Eliaçık, işlem yaptırmak için geldiği noterde yakalandı. Eliaçık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

28 HAZİRAN

YKS'nin ikinci oturumu nedeniyle 09.30-18.30 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Jandarma ve emniyetin ikna çalışması sonucu, biri gri listede aranan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

29 HAZİRAN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK operasyonunda gözaltına alınan 45 kişiden 23'ü tutuklandı.

Yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren Seti'nin fabrika testleri Sakarya'da başladı.

30 HAZİRAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından "Bataklık"ın başlatıldığını bildirdi. Soylu, yurt dışı bağlantıları da bulunan operasyon konusunda, "Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak." dedi.

Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 94 şüpheliden 74'ü yakalanırken çok sayıda lüks ev, araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.

Suç şebekesinin, uyuşturucu gelirlerinden elde ettiği kazanç ile FETÖ'ye finans sağladığı tespit edildi.

"Bataklık Operasyonu" kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan örgüt elebaşları Nejat Daş ve Çetin Gören, ifade işlemleri için Ankara'ya getirildi.

Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya'nın 31 Temmuz 2018'de şehit edilmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenen ve gri listede yer alan "Partizan" kod adlı terörist Adil Akyürek öldürüldü.

Van'da, 3 gün önce göle açılan bir teknenin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldığı, yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen 5 kişinin cesedine ulaşıldığı açıklandı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından foto muhabirlerini desteklemek amacıyla bu yıl altıncısı düzenlenen uluslararası fotoğraf yarışması "Istanbul Photo Awards"da "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Yik Fei Lam kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım