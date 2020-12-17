Türkiye'de 2020 böyle geçti (10)

Türkiye'de 30 Ekim'de İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye kilitlenen gündemi değiştirdi. Ege ve Marmara bölgesinin tamamında hissedilen depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar oldu, çok sayıda bina hasar gördü. Deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarıldı.

Türkiye'de yerli Kovid-19 aşı çalışmaları, Karadeniz'de 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi keşfedilmesi, Kobani soruşturmaları, sahte içki kaynaklı ölümler, Türkiye-Yunanistan ilişkileri, erken seçim tartışmaları ve eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın vefatı da ekim ayında gündemin öne çıkan haber başlıkları oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ekim ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı toplantıların yapılmasına karar verildi. Milli Savunma Bakanlığı, askeri heyetler arasında NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda "genel ilkeler"de ortak anlayışa varıldığını açıkladı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Kars'ta yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Belediye Başkan yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alındı. Alaca ve Anlı, 8 Ekim'de tutuklandı, Çağrıtekinci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulabilmesini düzenleyen kanunun iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra Suudi Arabistan'dan gelen 15 kişilik infaz timi tarafından hunharca katledilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. BM'nin olayla ilgili hazırladığı 101 sayfalık raporda Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı tasarlayarak öldürmekten sorumlu tutuldu.

Türkiye'de son 24 saatte 1407 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 67 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 113 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 1402 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 281 bin 151'e çıktı.

2 EKİM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna ve Emine Beyza Üstün, RTÜK'ün HDP'li üyesi Ali Ürküt, HDP'nin mevcut ve eski yöneticileri arasında yer alan Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal ve İsmail Şengün tutuklandı.

Eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kobani eylemleri soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığının onayıyla, Kars Valisi Türker Öksüz, Kars Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 71 yaşında vefat etti.

Türkiye'deki şehir hastanelerinin en büyüklerinden biri olan, 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Erdoğan, sağlık kompleksinin ilk etabının açılışının yapıldığını, kalan bölümlerin de yılbaşından hemen sonra hizmete sunulacağını açıkladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinlikler 1 Aralık'a kadar ertelendi.

-Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli Kayseri'de atıldı. ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması başta olmak üzere ilgili enerji depolamanın önde geldiği sektörlerin ihtiyaçları karşılanacak.

3 EKİM

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların diyalog ile çözülmesine yönelik adımları atarken, Yunanistan atış eğitimleri maksadıyla Türkiye'nin sorumluluk sahasında geniş bir alanı kapsayan 2 yeni NAVTEX yayımladı. Bunun üzerine Türkiye de ilan edilen sahaların Antalya NAVTEX İstasyonu sorumluluk sahasında olduğunu belirterek, NAVTEX ilan etti.

Yerli Kovid-19 aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 ile ilgili yerli aşı çalışmasının yürütüldüğü Tekirdağ'daki laboratuvarda incelemede bulunan Sağlık Bakanı Koca'dan bilgi aldı. Koca, Kovid-19 ile ilgili yürütülen 13 yerli aşıdan 3'ünde hayvan deneme çalışmalarının başarıyla tamamlandığı, insan üzerinde deneme aşamasına geçildiğini aktardı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın KKTC'li öğrencilerin de hizmetine sunulacağını açıkladı.

4 EKİM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve beraberindeki heyeti Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tam bir dayanışma içinde Libya'nın yanında olmaya devam edeceğini belirterek, Libya'nın tek meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile ilişkileri güçlendirme gayreti içinde olduklarını ifade etti.

İzmir Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi'nde balıkçı teknesi görünümlü özel tekneyle yasa dışı yollarla İtalya'ya gitmeye çalışan 180 sığınmacı yakalandı.

Van'da jandarmanın durdurduğu minibüste 2'si havasızlık ve sıkışmadan dolayı hayatını kaybetmiş, 37 Pakistan, 33 Afganistan, 2 Irak uyruklu 72 sığınmacı yakalandı. Konuyla ilgili gözaltına alınan, aralarında Özalp Belediyesinin HDP'li Meclis üyesinin de bulunduğu 4 şüpheli 5 Ekim'de tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığı faaliyetlere ilişkin bilgilendirme yaptı. Terör örgütüne yönelik icra edilen operasyonlarda 128'i eylülde olmak üzere yılbaşından bu yana 953 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'deki 166 üniversitenin akademik performansının sıralandığı, ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP) açıkladığı listede Hacettepe ülkenin en iyi üniversitesi olurken ODTÜ ikinciliği, İTÜ ise üçüncülüğü elde etti.

Artvin'in Murgul ilçesinde sarmal gövde yapısı nedeniyle yörede "Sarıklı Ağaç" olarak bilinen, yaklaşık 1200 yaşındaki porsuk ağacı, "anıt ağaç" olarak tescil edildi.

5 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime ilişkin, "İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek." dedi.

Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki Dağlık Karabağ mücadelesine de değinen Erdoğan, "Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk Grubu, sorunu çözmek yerine, adeta çözümsüzlüğe mahkum etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, kabulde Stoltenberg'e, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini bildirdi. Bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğinin altını çizen Erdoğan, "NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi" gerektiğine işaret etti.

MİT ve Ankara Emniyetinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'de, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan, TİKKO (TKP/ML) terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu Özgür kod adlı Ali Kemal Yılmaz ile turuncu kategoride yer alan TKP/ML terör örgütünün kadın sorumlusu Asmin kod adlı Gökçe Kurban etkisiz hale getirildi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin uzman doktor Özgür Tarhan'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Tarhan, 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır'da, Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahallesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müştereken narko-terör operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 58 farklı noktada 1526 kilogram toz, 1102 kilogram kubar olmak üzere 2 ton 628 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı seçildi, Başkan Vekilliğine de Dr. Mustafa Bülent Dadaş getirildi.

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, 15 Kasım'daki Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

6 EKİM

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Merkel'e, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına ilişkin sorunun kalıcı bir şekilde çözümü için BM kararlarının uygulanması ve uluslararası hukukun gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, Libya'da sahada sağlanan sükunet sayesinde ortaya çıkan fırsatın heba edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet ile ilgili sözlerine ilişkin, "Fransız Devlet Başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi hadsizliktir, edepsizliktir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı 'İslam krizde' açıklaması, saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur." değerlendirmesini yaptı.

Müslümanlara saldırmanın Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline geldiğini kaydeden Erdoğan, "Bugün birçok Batı ülkesinde, ırkçılık ve İslam düşmanlığı bizzat devlet tarafından himaye edilmektedir. Irkçılık ve İslam düşmanlığıyla yüzleşmek yerine hedef saptıranlar, en büyük kötülüğü kendi toplumlarına yapmaktadır. Kendisinden (Macron) artık sömürge valisi gibi davranmak yerine, sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Son bir ayda etkisiz hale getirilen sözde üst düzey terörist sayısı, kırmızı listeden 4, mavi listeden bir, turuncu listeden 5, gri listeden 5 olmak üzere 15'tir. Yıl toplamımız ise 87'dir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Beyoğlu Kültür Yolu" projesi kapsamında restorasyonu tamamlanan İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bundan sonra Galata Kulesi'nin sadece cazibe merkezi olarak değil, İstanbul'un diğer değerli kültür varlıklarına yönlendirme merkezi olarak da kullanılacağını söyledi.

7 EKİM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında, 29 Eylül'de hayatını kaybeden Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'tan sonra görevi devralan Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştü, taziyelerini iletti. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı, bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan, daha sonra Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al Sani, iki ülke arasında mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın, kendisine tanınan 15 günlük sürede teslim olmaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması ve "kaçak" sayılmasına karar verdi.

8 EKİM

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. Ceylan ve Salmaner çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Irak'ın kuzeyinde MİT ve TSK'nin operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlularından kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi. Demir'in metropollerde sansasyonel eylem için görevlendirildiği, eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye'ye geçirme hazırlığında olduğu belirlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık Kavala ve yakalama kararı bulunan eski CIA danışmanı Barkey hakkında, "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

9 EKİM

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti. Mahkeme, Gülen'in, 2015'te hakkında çıkan haberlerle ilgili tekzip taleplerinin mahkemelerce reddedilmesinin, bu konudaki bireysel başvurularında Anayasa Mahkemesinin yetersiz gerekçe sunmasının hak ihlali oluşturduğu, kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı iddiasına ilişkin 6 başvurusunu kabul edilemez buldu.

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, İskenderun ve Arsuz ilçelerine de sıçradı. Yangın nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde vatandaşlar tahliye edildi. 3 ilçede etkili olan orman yangınları 10 Ekim'de kontrol altına alındı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında bir tekneye düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan Afganistan, Somali, Suriye, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 130 sığınmacı yakalandı.

Kırıkkale'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 8 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

10 EKİM

İzmir'de sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastanelere başvuranlardan 8'i yaşamını yitirdi.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film" Azra Deniz Okyay'ın yönettiği "Hayaletler" seçildi. "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü, "Çatlak" filminin oyuncuları Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin ve Canan Atalay paylaştı. "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" ise "Gelincik" filmindeki rolü ile Ahmet Mümtaz Taylan'ın oldu.

12 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonla görüştü. Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması, AB'nin 18 Mart Mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleşebilmesi için AB'den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

Kovid-19 salgının Türkiye'de etkisini göstermesinin ardından yüz yüze eğitime ara verilen 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yeniden yüz yüze eğitime geçildi.

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 6'sı daha hayatını kaybetti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde bir süredir tedavi gören 53 yaşındaki Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut vefat etti.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta jandarma ve emniyetin ikna çalışmaları sonucunda 5 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

13 EKİM

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale ve Trabzon'da 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43'e yükseldi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Sözcü gazetesi yazarları sanıklar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığa verilen hapis cezaları ile sanık Mediha Olgun'a verilen beraat kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor." ifadesini kullandı.

Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, bu yıl içerisinde alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik düzenlenen 1483 operasyonda, 215 bin 285 şişe ve 606 bin 706 litre sahte veya kaçak alkollü içki ele geçirildi, 128 yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.

14 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya'daki durumu değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirterek, Türkiye'nin gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği destek mektubunda, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşı harekatı neticesinde 30 yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi destekliyoruz. Vatan topraklarınızın, esaretten kurtuluşu şimdiden mübarek olsun." ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları içinde Kovid-19 testi pozitif olanların 40 bini geçtiğini, 107 sağlık çalışanının ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

- İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince 13 Ekim'de 3 bin 98 iş yeri ve depoda yapılan aramalarda, 1552 şişe ve 3 bin 232 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. 9 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda 227 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 63'ü tutuklandı.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldırım'ın Twitter hesabından Anayasa Mahkemesi binasının gece çekilmiş fotoğrafını paylaşarak "Işıklar yanıyor" ifadesini kullanması tepkilere neden oldu.

Anayasa Mahkemesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Üye Engin Yıldırım da "Kasıtlı olarak demokrasi ve hukuk dışı hiçbir imada bulunmayacağım şahsımı tanıyan herkesçe malumdur. Ancak insani bir yanılgıyla yanlış yorumlanmaya müsait şekilde paylaştığım mesaj dolayısıyla kamuoyundan özür diliyorum." açıklamasında bulundu.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında "siyasal veya askeri casusluk" ile "terör örgütüne yardım etmek" suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezası istedi.

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme, Şeker hakkında, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uyguladı.

Yassıada yargılamalarında zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirecek ve karara bağlayacak komisyon, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararıyla kuruldu. Karara göre, komisyon başkanlığına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan getirildi.

15 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, erken seçim tartışmalarına değindi. Erdoğan, "Türkiye artık eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de belirlenen zaman neyse, ilan edilen zaman neyse şimdi de 2023'ün Haziranı'dır ve 2023'ün Haziranı'nda seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir." ifadelerini kullandı.

Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 2 bin 512 personelin katılımıyla "Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu" başlatıldı. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 124 terörist etkisiz hale getirildi, 53 iş birlikçi yakalandı, 190 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Suriye Görev Gücü Değerlendirme Çalıştayı'nda, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla oluşturulan güvenlik sayesinde bugüne kadar Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerden 414 bin 61'inin gönüllü olarak yaşadığı yerlere geri döndüğünü açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi yaşamını yitirdi. 1311 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

16 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan, "Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eş güdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, İstanbul'da, mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. Esayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 22 Ekim'de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Erdoğan törendeki konuşmasında, "Türkiye'de yerli ve milli bir duruşla aydın sıfatı kazanmanın kökenle, dille veya ideolojiyle değil, kalple ve samimiyetle ilgili olduğunun en mümtaz örneklerinden biriydi Markar." ifadelerini kullandı.

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi.

Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020 akşamı sağlık personelinin kendilerini korumak için kapının arkasına travma tahtaları koymak ve bedenleriyle barikat kurmak zorunda kaldıkları olayları çıkaran 5 kişiye, 8,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianameyi kabul eden mahkeme, tutuklu iki sanığın adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.

17 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, Sakarya gaz sahasındaki sondaj faaliyetlerinin tamamlanması talimatını verirken, "Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır." dedi.

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği, onlarca sivilin enkaz altında kaldığı füze saldırısına tepki yağdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, saldırıya ilişkin, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan ve örgütün sözde Cudi bölgesi takım sorumlusu İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.

18 EKİM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ı tebrik etti. Tatar'ın KKTC'nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine vurgu yaptı.

Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi'nde Mustafa Destici, genel başkanlığa yeniden seçildi.

Bağımsız Türkiye Partisi 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa Hüseyin Baş seçildi.

Uzun süredir kanser tedavisi gören gazeteci yazar Bekir Coşkun, solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesi'nde 75 yaşında hayatını kaybetti.

- Şanlıurfa'da, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, sıcak hava balonuyla resmi uçuşlar başladı.

19 EKİM

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin açılmasına karar verildi.

20 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Kovid-19 ile mücadele kapsamında atılacak yeni adımları açıkladı.

Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerinin 2 Kasım itibarıyla başlatılacağını bildiren Erdoğan, yerli aşı çalışmalarında iki hafta içerisinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağını söyledi.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına şiddete ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada haklarında 8 yıl 6'şar aya kadar hapis talep edildikten sonra tahliye edilen 2 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan ailelere hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun hakkında soruşturma başlattı.

21 EKİM

Sağlık Bakanlığı, influenza aşısının, belirlenen risk gruplarına göre kademeli bir şekilde yapılacağını, vatandaşların risk durumlarını e-Nabız sisteminden öğrenebilecekleri, aşının hekimlerce sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacağını açıkladı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, televizyonda katıldığı bir programda kendisiyle ilgili "FETÖ'cü" iddiasında bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sağlık Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının ikincisi başlatıldı.

22 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek ve terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek konular başta olmak üzere Azerbaycan-Ermenistan meselesi ve Suriye gibi bölgesel konular değerlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne sabah namazı vaktinde yapılan polis baskınını kınadı. Erbaş, "Özellikle Avrupa'da İslam düşmanlığı üzerinden üretilen nefret dilinin resmi makamlar tarafından da desteklendiğine şahit oluyoruz. Müslümanlara yönelik yapılan bu ayrımcı ve saygısız muamele hiçbir bahane ile kabul edilemez." değerlendirmesini yaptı.

Almanya'dan getirilen yeni tip koronavirüs aşısı, Kocaeli ve Sakarya'da sağlık çalışanı gönüllülere uygulanmaya başlandı.

23 EKİM

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını kınadı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'deki Mevlana Camii'nde sabah namazı saatinde gerçekleştirilen, Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde toplantı yapmak üzere bulunduğu Bursa'da, salgının tüm ülkede yeniden tırmanışa geçtiğini, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına yükseldiğini söyledi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan şüphelilerin 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Anayasa Mahkemesinin hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığı hükmüne yapılan itirazı değerlendirdi. Mahkeme heyeti, karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

24 EKİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle test yapılan İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine hastanede devam edildiği açıklandı.

25 EKİM

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımı tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan Kongresinde, "Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili yine bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da, İtalya'da yaşadık, Nazizmi yaşadık. Siz onlarla beraber yol yürüdünüz ama bizim kitabımızda ne faşizm ne Nazizm, bizim kitabımızda sosyal adalet var ve biz bu sosyal adaletle yol yürüyoruz." diye konuştu.

İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi 3'üncü Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçildi.

Hatay Amanoslar'daki operasyonda sağ yakalanan, yurt dışında kaçak bulunan eski Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı ve 24. Dönem HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in "Terörden Arananlar Listesi"nde gri kategoride yer alan oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik tutuklandı.

26 EKİM

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Fener Caddesi'ndeki patlamada, araçlar ve iş yerleri hasar gördü. Patlamayla ilgili 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İskenderun'a inen bu 2 terörist güvenlik birimlerimizin Amanoslar'da sıkıştırması neticesinde kaçmayı tercih eden teröristlerdir. Bugün itibarıyla Amanoslar'da PKK terör örgütü imha edilmiştir ve herhangi bir PKK terör örgütü birimi de kalmamıştır." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Erdoğan, ortak basın toplantısında, Türk tarafının Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında yaptığı konuşmada, "Nasıl ki Fransa 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın." çağrısında bulundu.

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, Ankara'da, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı yerel mahkemenin uygulamamasının hak ihlaline neden olduğu gerekçesiyle AYM'ye yeniden başvuru yaptı.

27 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde orman yangını çıktı. Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan başlayan yangın, havadan ve karadan müdahaleye rağmen yerleşim yerlerine sıçradı. Akarca, Sarıseki ve Azganlık Mahallesi'nde maddi hasara neden olan yangın, 22 saatlik mücadelenin ardından 28 Ekim'de kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da yaptığı açıklamada, bölgede yakın zamanda gerçekleştirilen operasyonların yangının terörle bağlantılı olabileceği şüphesini akla getirdiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla illere gönderilen genelgeyle, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli hiçbir personelin salgın döneminde görevinden çekilme (istifa) talebinin her ne sebeple olursa olsun kabul edilmeyeceği duyuruldu.

28 EKİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun kapak resminde kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da yayın dolayısıyla Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yayımladığı karikatürlere ilişkin, "Bu yayın ve yapılanlar; dünyadaki 2 milyara yakın Müslüman'a yönelik tarifi imkansız bir saygısızlıktır. Kutsala ve vicdana karşı işlenmiş bir insanlık suçudur. İnsani değerleri hiçe sayan korkunç bir ahlaksızlıktır." açıklaması yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında ilk kez İstanbul'da toplandı. Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak, salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır." dedi.

Çin'in yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği inaktif aşı adayının Faz-3 çalışmaları kapsamındaki aşısı, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanlarına yapıldı. Aşının uygulandığı kişi sayısı dünya genelinde 10 bini, Türkiye'de de 300'ü aştı.

29 EKİM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul eden Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Cumhuriyet'in 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi"nin açılışında, "Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin yeniden ayağa kalkışının sembolü olan İstiklal Harbimizdeki ruh ve heyecan, bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Yaşadıklarımız bize gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının Patara Antik Kenti'nde icra ettiği "Büyük Cumhuriyet Konseri", mapping gösterisi ile eş zamanlı olarak Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayımlandı.

Yurt genelinde 29 Ekim, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına uygun törenlerle kutlandı.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara, edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim, müzik alanında Özdemir Erdoğan, koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fransa'nın Nice kentinde Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen saldırıyı, "Şiddet ve terör, hele ki bir ibadethanede gerçekleşiyorsa, hiçbir dini ya da ahlaki normla bağdaşmaz." ifadeleriyle kınadı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partiye ve İstanbul İl Başkanına yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

30 EKİM

İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege ve Marmara bölgesinin tamamında hissedilen depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar oldu, çok sayıda bina hasar gördü.

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi'nde deniz suyunun yükselmesiyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli 85 yaşındaki Laika Erçetin, evinden çıkamayınca yükselen sulardan kaçamayarak boğuldu. Tsunami nedeniyle Sığacık'ta, limanda ve çarşıda maddi hasar meydana geldi.

Arama kurtarma çalışmalarının 6 Kasım'da sona erdiği İzmir'de, deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybetti, 1032 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlardan 107'si kurtarıldı.

Afetzedelerin geçici barınma ihtiyacı için ilk günden itibaren toplamda 3 binden fazla çadır kuruldu. Bölgede arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım için 6 bin 49 personel görev yaptı.

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede, 73 yaşında hayatını kaybetti. Siyasete girdiği 1983'ten bu yana çeşitli bakanlıklar, başbakan yardımcılığı ve üç koalisyon hükümetinde başbakanlık görevlerinde bulunan Yılmaz, 1991-2002 arasında Anavatan Partisi Genel Başkanlığı yaptı.

31 EKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu. Bölgeye 24 milyon lira ödenek gönderildiğini söyleyen Erdoğan, depremde evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını, enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşaatlara başlanılacağını, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacağını bildirdi.

İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 62 yaşındaki Helik Sarı depremden yaklaşık 26 saat sonra kurtarıldı. Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan anne Seher Dereli ile 3 çocuğu da 23 saat sonra arama kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Rıza Bey Apartmanı enkazından 16 yaşındaki İnci Okan, Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından da Hülya Özmet depremden yaklaşık 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem'de 17 binada yıkım gerçekleştiğini, sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personelinin çalışma yürüttüğünü bildirdi.

İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir'deki depremle ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Soylu, testleri pozitif çıkan eşi ve kızı, hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş