Türkiye'de 2019 böyle geçti (7)

19.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı ve teslimatı 12 Temmuz'da yapılmaya başlanan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikali tamamlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon Davası kararında, aralarında Bedrettin Dalan, Doğu Perinçek, Mehmet Haberal, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Sinan Aygün, Hurşit Tolon, Hasan Iğsız ve Veli Küçük'ün de bulunduğu tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verdi. Mahkeme, Danıştay saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Alparslan Arslan'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın ise "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlandı. 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açtı.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolma ihtimali nedeniyle dosyası ayrılan Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Temmuz ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 Temmuz

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasıyla ilgili kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 235 sanık yönünden devam eden davada, farklı suçlardan 203 sanık hakkında beraat, hükmünün açıklanmasını geri bıraktığı 9 kişi dahil 29 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası, 2 sanık hakkında düşme ve bir sanık hakkında da ayırma kararı verdi.

Mahkeme, tüm sanıkların Ergenekon silahlı terör örgütü ile ilgili, "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine hükmetti.

Heyet, milletvekili Tuncay Özkan ve Mehmet Ali Çelebi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, eski milletvekilleri Mustafa Balbay, Dursun Çiçek, Emin Şirin, Mehmet Haberal, Turhan Çömez ve Sinan Aygün, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, eski komutanlar Hurşit Tolon, Hasan Iğsız, İsmail Hakkı Pekin, Tuncer Kılınç ve Veli Küçük ile gazeteci Yalçın Küçük'ün de aralarında bulunduğu 203 sanığın, farklı suçlardan beraatine karar verdi. Sedat Peker, "Drej Ali" lakaplı Ali Yasak ve eski rektörler de beraat edenler arasında yer aldı.

Tutuklu sanık Alparslan Arslan'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, tutuklu sanıklardan Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulan 6 Türk vatandaşı gemici serbest kaldı.

2 Temmuz

İzmir'in Aliağa ilçesinde SOCAR'a ait, Petkim Limanı'nda demirli gemide, patlamanın ardından yangın çıktı, 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İzmir merkezli 18 ilde 28'i muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Konya merkezli 25 ilde aralarında muvazzafların da olduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nden sonuç alınmadığını belirterek, taleplerinin karşılanmaması halinde Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, düzenlediği basın toplantısında, yılın 6 ayında kırmızı 3, mavi 5, yeşil 1, turuncu 7, gri kategoriden 32 ve liste dışı sözde üst düzey 9 olmak üzere 57 teröristin de aralarında bulunduğu, 649 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'sinin yakalandığını açıkladı.

3 Temmuz

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.

4 Temmuz

Adana'nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yurt yangını davasında karar açıklandı. Davada, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

5 Temmuz

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada araçtaki 3 Suriyeliden ikisi öldü, biri yaralandı. Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan meydana geldiğinin değerlendirildiği, olaya karışan aracın Suriyeli sahibinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Müşterek Harp Enstitüsü ve Harp Enstitüleri Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ndeki konuşmasında, "Bölücü terör örgütünün 35 yıldır ülkemizi hedef alan saldırılarına gizli, açık destek verenler, Suriye'de daha büyük bir tezgah kurmanın peşine düştüler. Esasen Gezi'den çukur eylemlerine, FETÖ'nün geniş bir alana yayılan ihanet girişimlerine kadar son dönemde yaşadığımız hadiseler de bu büyük fotoğrafın bir parçasıdır. Dikkat ediniz bu tuzakların hepsi de hem milletimizi sindirmeyi hem devletimizi çökertmeyi hem de özellikle ordumuzu etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor. Hamdolsun hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık." dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı IIıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın eyleminin, "Anayasa'yı ihlal suçunu" değil, "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'ın tahliye taleplerini reddetti.

6 Temmuz

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Görüşmede, Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırılırken, Erdoğan, Barents Denizi'nde yaşanan denizaltı kazası nedeniyle Rus halkına başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığınca, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'nda bugüne kadar 61 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

7 Temmuz

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed (Diyar Ghareeb Mohammed), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis ile telefonda görüştü. Miçotakis'i tebrik eden Erdoğan, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.

8 Temmuz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

9 Temmuz

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında gözaltı kararı verilen 32 askerden 20'si yakalandı.

10 Temmuz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatıyla 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, "anayasal düzeni ihlal" suçundan 8 sanığa "ağırlaştırılmış müebbet", 24 sanığa da "müebbet" hapis cezası verildi.

Buna göre sanıklar İsa Sancaklı, Fatih Çubukçu, Özkan Gürkol, Semih İlhan, Abdülkadir Çiçek, Enes Daşçı, Resul Doğan ve Yavuz Ali Üçler "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Erdal Yetim, Faruk Yaman, Fatih Mehmet Kılıç, Koray Korkmaz, Öztürk Gür, İbrahim Zengin, Sinan Ünal, Sefa Aygün, Muhammet Macit, Fethi Göçer, Ahmet Faruk Çavuş, Yusuf Akbulut, Murat Akkuru, Ömer Faruk Göçük, Fatih Karaaslan, Ali Suat Yurdakul, Mehmet Ferit Demirci, Resül Çoban, Ali Osman Karahan, Harun Uğur, Burak Çakır, Harun Bulut, İbrahim Akça ve Mehmet Ayaz'a da aynı suçtan "müebbet" hapis cezası verildi. Daha önce Genelkurmay çatı davasında "anayasal düzeni ihlal" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırılan davanın sanıklarından eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker de "kasten adam öldürmek" suçundan "müebbet" hapis cezasına çarptırıldı. Kırker, 15 Temmuz gazisi Nejmettin Utuş'un yaralanmasından dolayı da 16 yıl hapse mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasına ilişkin, "Eğer ekonomi politikalarında Merkez Bankası, kendisinden beklediğimiz rolü hakkıyla oynayabilmiş olsaydı böyle bir değişikliğe zaten ihtiyaç olmazdı." dedi.

11 Temmuz

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu 9'u firari 14 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

12 Temmuz

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin başladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin gelişine ilişkin soruları yanıtladı. Akar, "Bugün üç uçak planlıydı. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek." dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesince, FETÖ ile irtibatı nedeniyle 9 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Şüphelilerin, "siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, şantaj" gibi 24 ayrı suçtan cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldığı bildirildi.

13 Temmuz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Akar, ABD Savunma Bakanı Esper'e Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının tercih değil bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti. Akar-Esper görüşmesinde, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda gelecek hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği, bu kapsamda dördüncü uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Erdoğan, zengin bir kütüphanesi bulunan Eygi'nin kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphaneye hibe ettiğini belirtti.

14 Temmuz

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beş, altı ve yedinci uçakların Mürted Hava Meydanı'na indiğini bildirdi.

Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği toplantıda, "Biz, S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz. Barışı ve kendi milli güvenliğimizi garanti altına almaya çalışıyoruz. Savunma sanayimizi geliştirmeye yönelik diğer tüm atılımlarımızın da amacı budur." dedi. S-400 tedarikinin keyfi değil, bir zorunluluk olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah yıl sonuna kadar belli bir bölümü ve 2020'nin nisan ayına kadar tamamıyla bu işi bitirmiş olacağız ve çok daha öz güven içerisinde yolumuza da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

15 Temmuz

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'tan bu yana Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 71 olduğunu açıkladı. Aynı dönemde Irak'ın kuzeyinde 174 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü pilotların attığı bomba nedeniyle zarar gördüğü için yeniden inşa edilen Ankara Emniyet Müdürlüğü binasının açılışını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece bu yıl FETÖ'ye dönük 9 bin 903 operasyon yaptık. 15 Temmuz'un hesabını misliyle soruyoruz." dedi. Soylu, ayrıca 15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdiklerini, yine tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptıklarını ve 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın hemen altında bin 500 metrekarelik alana inşa edilen "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"ni açtı.

16 Temmuz

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 18 sanığa verdiği ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, darbeci general Semih Terzi ile hain kalkışma öncesinde telefonla görüşen Otal'ın talimatıyla, Hakkari şehir merkezindeki hareketliliği, polisin mevcut pozisyonunu görmek ve durum tespiti yapmak amacıyla mini İHA uçurulduğu belirtildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece 99 sanığa verilen hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verilen beraat hükümlerini yasaya uygun buldu.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı. Doğanköy mevkisinde 745 bin 365 metrekare alanda yapılan, bünyesindeki Genel, Kadın-Doğum Çocuk, Kalp Damar, Onkoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR), Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) olmak üzere 6 farklı hastanede toplam bin 355 yatak kapasitesi bulunan Bursa Şehir Hastanesi, ilk hastalarına hizmet vermeye başladı

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları alınmaya başlandı. 2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 avro olarak belirlendi.

17 Temmuz

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyı kınadı.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen caddenin tabelasını değiştirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli olarak düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılandığı dava, karara bağlandı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 sanığı "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığı da müebbet hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme, 85 sanığı "Anayasa'yı ihlale teşebbüs etmeye yardım" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı. "Anayasayı ihlal" ve "öldürmeye azmettirme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 78 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık eski başçavuş Aslan Özkan, en yüksek cezaya çarptırılan sanık oldu. Eski sözleşmeli erler Yasin Keçeli ve Metin Uçar da Ayabak'ın şehit edilmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından da ayrı ayrı 65 yıl 5 ay hapse mahkum edildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İBB'nin işgali ve burada çıkan olaylara ilişkin 52 sanık hakkında yerel mahkemece verilen mahkumiyet ve beraat hükümlerine karşı yapılan istinaf başvurularını karara bağladı. Ceza Dairesi, "Anayasa'yı ihlal" suçundan 40 sanığa verilen cezayı, usul ve yasaya uygun buldu. Daire, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen eski AFAD İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan hakkında yeniden yargılama yapılmasına karar verdi. 11 er hakkındaki beraat hükümlerine yönelik yerel mahkemenin kararını da usul ve yasaya uygun bulan daire, istinaf başvurularını esastan reddetti.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Şamil Gülen ile Tavus Bin Keysan Gülen'e, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt tarafından oluşturulan "hukuk grubu"nun kendilerine yönelik olası bir operasyon için hazırlık yaptığının belirlendiği, hatta sözde eğitim amaçlı hazırlanan sorular ve bunlara ilişkin cevapların yer aldığı dokümanların operasyonda ele geçirildiği belirtildi.

İddianame, suc¸ o¨rgu¨tu¨nün "hukuk grubu" sayesinde gerc¸ekles¸tirecegˆi eylemler o¨ncesinde zamanlamayı dogˆru ayarlamak, o¨rgu¨tu¨ gizlemek, eylemde bas¸arılı olmak ve gerc¸ekles¸tirdigˆi eylemler sonrasında o¨rgu¨tu¨n des¸ifre olmasını engellemek ic¸in detaylı bilgiye sahip olmak istediğinin tespit edildiği aktarılarak, buna ilişkin bilgilere yer verildi. İddianamede, örgu¨tu¨n izledigˆi bir digˆer yolun da kendilerine muhalif olan kişilerin is¸ yerine, koms¸ularına, c¸ocugˆunun okuluna veya is¸ yerine ve ticari ilis¸kide oldukları kişilere posta veya elektronik ortamda go¨nderdikleri olumsuz bilgi ve fotogˆraflarla hedef aldıkları kişinin hayatını alt u¨st etmek olduğu anlatılarak, o¨rgu¨tu¨n bundaki amacının, kendileri aleyhine beyanda bulunan, yazı yazan veya aras¸tırma yapan, sorus¸turma ac¸an kamu go¨revlisi veya digˆer kişileri yıldırmak, ulas¸ılması ve aras¸tırılmasının dahi kaygı verici sonuc¸lar dogˆuracagˆı izlenimi yaratmak olduğu kaydedildi.

Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden görülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolma ihtimali nedeniyle dosyası ayrılan Erhan Tuncel'e 99,5 yıl, Ogün Samast'a 2,5 yıl, Yasin Hayal'e 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk mühendislerin iki ayda yaptığı 8 yataklı mobil ambulans ve hastane otobüsü tanıtıldı.

18 Temmuz

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle su baskını ve toprak kayması yaşandı. Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı. Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yolda iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşım kesildi. Sel ve heyelan nedeniyle 7 kişi kayboldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi", Milli Savunma Bakanlığının Atık Yönetim Sistemine entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başlandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya görevinden alınarak, yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Şırnak Valiliğine, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliğine ise Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Kaftancıoğlu'nun "Tu¨rkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", "kamu go¨revlisine go¨revinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "halkı kin ve du¨s¸manlıgˆa alenen tahrik etmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Van'da, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Van Valiliği, kazaya neden olan minibüs sürücüsü hakkında daha önce 6 kez "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldığını açıkladı.

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu dereye atan belediye temizlik personeline "hayvanlara bakma" görevi verildi.

Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) görevli akademisyenler, Türkiye'de ilk kez ceviz antraknoz hastalığının nedenlerini tespit ederek, merkezi ABD'de bulunan gen bankasının (National Center For Biotechnology İnformation) veri tabanına kaydedilmesini sağladı.

Tasarladığı nükleer füzyon reaktörünü çalıştırmayı başaran 18 yaşındaki Ateş Fettahoğlu, Ankara Üniversitesinin düzenlediği etkinlik kapsamında 25 bilim insanı ile "Türkiye'nin en küçük nükleer fizikçisi" olarak Çernobil'i ziyaret etti.

19 Temmuz

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 6 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki hava destekli operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e de aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası veren yerel mahkemenin kararını, sanıkların haklarında başka soruşturmalar da olduğu gerekçesiyle bozarak yeniden yargılama yapılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, sanıkların tahliye taleplerini reddederek tutukluluklarının devamına karar verdi.

Şırnak'ta terör mağdurları için yapılan 539 konut, çekilen kurayla hak sahiplerine teslim edildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e hitaben yazdığı mektubu duruşma salonundaki diğer sanıklara atarken yakalanan sivil imam Kemal Batmaz, "terör örgütlerinin eğitim ve propaganda faaliyetlerini yapmak" suçundan 19 gün hücre cezasına çarptırıldı Ankara Batı 1. İnfaz Hakimliğinin hücre cezasına yapılan itiraza ilişkin kararında, "Kemal Batmaz, mektubunda olayları safahatıyla anlatırken örgütü satmadığını, sadık olduğunu ifade etmekte ve bağlılığını bildirmektedir." tespitinde bulunuldu.

Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali ve Hacı Taşan gibi bozlak ustası ve halk ozanlarıyla dünyaya yayılan Kırşehir'in Abdal müziğinin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında alınması için başlatılan çalışma Türkiye Milli Komisyonunca onaylandı.

20 Temmuz

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 16 Temmuz'da yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

Şırnak'ta 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu evleri yıkılan veya kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen 5 bin 716 konuttan 3 bin 746'sı tamamlandı, 304 konutun anahtarı hak sahiplerine verildi.

21 Temmuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TİKA tarafından Lefkoşa'da müze haline getirilen MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu evin açılışını yaptı.

22 Temmuz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'yi kabulünde, ABD'li bazı sivil ve asker üst düzey yetkililerin, PKK/YPG terör örgütü elebaşları ile Suriye'de yaptıkları görüşmelerden duyulan rahatsızlığı ifade etti.

Bingöl Yedisu ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi"nde olduğu tespit edildi. Teröristlerden birinin, mavi kategoride yer alan "Şevin" kod adlı Hülya Kül, diğerinin "Bahoz Velat" kod adlı Cihan Akalın olduğu belirlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 35'i itirafçı olup örgüte ilişkin bildiklerini anlattı. İtirafçı olanlar serbest bırakılırken diğer şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde 700 polis merkezi amirligˆinde "Gu¨ven Masası" uygulaması hayata geçirildi.

23 Temmuz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin hasar tespit çalışmalarında, 3 ilçe 45 köyde 319 az hasarlı, 45 ağır hasarlı, 85 yıkık ve 26 da istinat duvarı olmak üzere toplamda 475 bina ve yapının sel ve heyelandan etkilendiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan 20 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

24 Temmuz

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Doğu Akdeniz'de ve Suriye'nin kuzeyinde attığımız adımlar, milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerini koruma hususundaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koymuştur. Örtülü veya açık hiçbir yaptırım tehdidi Türkiye'yi haklı davasından vazgeçiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, çevre ve kıyıların korunmasına yönelik düzenlemelerin bazı alanlarda uygulanmamasını öngören kanun hükümlerini iptal etti.

25 Temmuz

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, biri gri kategoride aranan 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na intikalinin tamamlandığını bildirdi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

26 Temmuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 69. Geleneksel Hasat Bayramı kapsamında buğday hasadı yaptı, yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörün deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Erdoğan, "Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptık. 45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün, bu özelliği ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi düşüreceğine inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edildiği saldırının azmettiricisi olduğu belirlenen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Erdoğan Ünal, MİT ve TSK ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın "terör" suçlarından yargılandığı davada, tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" olarak adlandırılan metne imza atan 10 akademisyenin, "terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları" gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda hak ihlali kararı verdi. İhlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar örneğinin yerel mahkemelere gönderilmesine hükmedildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada firari olarak aranan, hakkında 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kararı bulunan ve yakalama kararı çıkarılan Tuncay Uzundal, Çeşme'de saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

27 Temmuz

Muharip filo komutanlıklarından kalkan 20'ye yakın uçağın katıldığı, İHA'lar, SİHA'lar, Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağı ile tanker uçaklarının görev aldığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Karacak bölgelerine yönelik 17-19 Temmuz'da düzenlenen harekatlarda, 34 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

28 Temmuz

Ağrı'daki Tendürek Dağı'nda gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten biri olan ve "Terörden Arananlar Listesi"nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan "Agir" kod adlı Uğur Arslan'ın, bir çocuk ve 22 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinin de aralarında bulunduğu birçok terör eylemine katıldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 2019 yılının yaklaşık 7 aylık döneminde, 138 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar" olarak kayıtlara geçen, Erzurum'daki 1 ton 535 kilogramlık eroin operasyonuyla ilgili, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 kişi hakkında 169 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Hollanda'da doktorların yapabilecekleri bir şey kalmadığını söyleyerek 15 gün ömür biçtiği bağırsak lenfoması hastası Veysel Köse, Ankara'da 6 saatlik ameliyatın ardından taburcu edildi. Veysel Köse, "Akrabalarla helalleşmeye geldik. İstanbul'da hastalandım. İstanbul'dan Ankara'ya geldik. Şimdi Hollanda'nın 'iki hafta ömrün var' dediği ben üç haftadır yaşıyorum." dedi.

29 Temmuz

Kuvvetli yağış sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de, kaybolan 4'ü çocuk 7 kişinin cansız bedenine ulaşılmasının ardından 12 gündür devam eden arama çalışmaları tamamlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında, gri listede aranan "Hvinrej Çarçella" kod adlı Bilal Kaplan'ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Anayasa Mahkemesinin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine ilişkin 1071 akademisyen karşı bildiri imzaladı.

30 Temmuz

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle Türkiye'ye gelecek yabancılara, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları ülkelerdeki Türk konsolosluklarından verilen vize süreleri 5 yıldan 10 yıla çıkartıldı.

31 Temmuz

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 22'si firari 23'ü tutuklu 77 sanığın 48'i, 2 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Abdullah Oğuz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'nin, 2019'un ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladığı bildirildi.

Kaynak: AA