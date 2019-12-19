Türkiye'de 2019 böyle geçti (6)

19.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

Haziran ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 Haziran

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Türkiye-İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşım Türkoğlu Karakolu yakınındaki yolda ilerleyen ve inşaat işçilerini taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey sorumluları olduğu belirlenen çok sayıda yabancının da bulunduğu 117 şüpheli gözaltına alındı, 17 örgüt üyesi tutuklandı. Osmaniye'de gözaltına alınan örgütün sözde üst düzey emiri "Abu M." kod adlı A.K. tutuklandı.

2 Haziran

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

YSK'nin 2 Haziran'da yenileme seçimi yapılması kararı verdiği Denizli, Artvin, Kırıkkale ve Adıyaman'daki 3 ilçe ve 1 beldede yeniden sandık başına gidildi. Aydın, Kocaeli, Kütahya, Sakarya ve Sivas'ta da bazı muhtarlık ve aza seçimleri yenilendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

3 Haziran

AK Parti, Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart'ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararına itiraz etti.

- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, mayıs ayında Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride aranan 3, turuncu kategoride aranan 4, gri kategoride aranan 9 teröristin de bulunduğu 141 terörist etkisiz hale getirildiğini, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 bin 475 operasyonda bin 577 kişinin tutuklandığını bildirdi.

- Milli Savunma Bakanlığınca, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan birinin TSK'de görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkar bir dil kullanıldığı belirtilerek, "TSK'nin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da TSK'yi komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadelerin ziyadesiyle rahatsız edici olduğunu vurgulayarak, "Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

- Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

4 Haziran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı, Şırnak'taki askerlerin bayramını telefonla kutladı.

5 Haziran

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde, "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar'da sınırın sıfır noktasındaki 2 bin 400 rakımlı Büyüktopraklı Üs Bölgesi'ne gitti. Mehmetçik ile bayramlaşan Akar, askerlerin aileleriyle telefonda görüştü.

6 Haziran

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiasına ilişkin, "Bazı siyasetçilerce devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanı VIP salonuna alınmadığı iddiasıyla ilgili, "Bu, nezaketten, saygıdan uzak bir anlayış. Büyükşehir belediye başkan adayının buradan geçmesine engel ne? Sonuçta belli bir süre de görev yapmış. Biz bu VIP'ten kimlerin de geçtiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda 3, Zap bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ile lojistik deposunda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

7 Haziran

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu 5. Hudut Alay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, bayram tatili için ailesiyle bulunduğu Antalya'nın Aksu ilçesindeki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etti.

8 Haziran

Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin, Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili ve 300 bin lira ödülle aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi.

Tunceli'nin Kutu Deresi bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan Mihriban Durmaz olduğu tespit edildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, Milli Savunma Bakanı Akar'a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup göndererek, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde çözüm bulunması beklentisini ifade etti.

Ordu Valiliğince, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olaya ilişkin, "Sayın Valimizin ve güvenlik güçlerimizin nezdinde devletimizi, devletin temsil makamını ve kurumlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı, tehdit ve hakaret içeren söylemlerde bulunan kişiler hakkında tüm bilgi, belge ve görüntülerle birlikte Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hukuki süreç başlatılmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen arama/kurtarma ekibinde görevli Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya helikopterden düşerek şehit oldu.

- Beşiktaş'ta "makas atma" nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

9 Haziran

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, Zeytin Dalı Harekat alanında bulunan üs bölgesine düzenlediği tanksavarlı saldırıda yaralanan 6 askerden birinin şehit olduğunu bildirdi.

Ressam İbrahim Balaban, çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da sağanak can aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılan A. Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan M. Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren M. Önder'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

10 Haziran

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 15 gündür devam eden Pençe Harekatı'nda 100 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, 77 mayın/EYP imha edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Milli Futbol Takımının İzlanda'da havaalanında pasaport kontrolünde bekletilmesi ve detaylı aranmasına ilişkin, "Milli takımımıza İzlanda'da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen, DenizTemiz Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

MSB tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırıda 2 işçi şehit oldu.

11 Haziran

- Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Felat Kocakaya'nın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 31 Mayıs-9 Haziran'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırlandığı bildirildi.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla"Emek ve Adalet Yürüyüşü" başlattı.

12 Haziran

- Adana'da, 24 Kasım 2016'da Valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada terör örgütü PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusunun da arasında olduğu 3 sanık toplam 1100'er yıl hapse çarptırıldı.

Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli "S¸ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 terörist, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Beşiktaş Vodafone Park çevresinde 2016'da 39'u polis 46 kişinin şehit edildiği bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerden Mesut Bakar Hakkari'de yakalandı.

Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezince, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için eş zamanlı 5 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

13 Haziran

Hakimler ve Savcılar Kurulu, İstanbul seçiminde kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmeleri yaptıkları gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu tarafından suç duyurusunda bulunulan İstanbul ilçe seçim kurulu başkanları hakkında inceleme başlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında MEBS Grup Komutanlığı, Lojistik Komutanlığı ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 9 sanık, 6 yıl 3 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye'de ilk kez Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Çayı'nda düzenlenen R4 Dünya Rafting Şampiyonası, slalom yarışlarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından, Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden 10 numaralı gözlem noktasına "kasıtlı olduğu değerlendirilen" 35 havan atışıyla gerçekleştirilen saldırıda 3 askerin hafif yaralandığı, saldırıyla ilgili Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu açıklandı.

Mardin ve Bingöl'de il jandarma komutanlıklarınca hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Van'ın Çaldıran ilçesi kırsalına gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

- Gazeteci Aram Kuran tarafından Ermenice'de ışık anlamına gelen "Luys" ismiyle kurulan "Luys TV", Türkiye'de Ermenice ve Türkçe yayın yapan ilk televizyon kanalı olarak yayın hayatına başladı.

- Aydın'ın Efeler ilçesinde yağmur sonrası taşan derenin sularına kapılan 8 köpek yavrusundan 6'sını kurtaran Feyyaz Şafak, baygın bir yavruyu da suni teneffüs yaparak hayata döndürdü.

14 Haziran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

2012'de düzenlenen Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının FETÖ üyelerince sızdırılmasına ilişkin 79 sanıklı davada, 51 kişiye 1 yıl 10 ay 15 gün ile 9 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

- Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak yaz tatiline girdi.

- Aydın'da FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan eski Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Mustafa Birincioğlu, "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'da "yasa dışı dinleme" iddialarına ilişkin haklarında dava açılan 20 sanıktan 13'ü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

15 Haziran

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz." dedi.

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen ve 2,5 milyonun üzerindeki üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu yapıldı.

16 Haziran

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride yer alan Yılmaz Begiç olduğu tespit edildi.

17 Haziran

Üniversite adaylarının girdiği YKS'nin son oturumu gerçekleştirildi. YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Soru Kitapçığı'ndaki matematik testinin 7. sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi.

- Adıyaman Üniversitesi Kahta Meslek Yüksekokulunun, Gölbaşı ilçesinde yürüttüğü çalışmalarda sucul böcek faunasına ait yeni bir tür keşfedildi. Böceğe "hyrochus adiyamanensis" ismi konuldu.

- Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Danıştay Üyesi Mustafa Dinç, FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

18 Haziran

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser ilacı olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Hacı Bayram Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı.

Eski Danıştay üyesi Fatih Cihangir, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde sel ve heyelan meydana geldi. Vali İsmail Ustaoğlu, 2 kişinin cesedine ulaştıklarını, haber alamadıkları 8 vatandaşı da arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

- Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu tespit edildi.

19 Haziran

Türk narkotik ekiplerinin istihbaratı üzerine, İtalya ve İspanya kolluk kuvvetlerince Akdeniz'de Cezayir açıklarında bir gemiye düzenlenen operasyonda 12 ton esrar ele geçirildi, Ukrayna uyruklu 8 mürettebat tutuklandı.

20 Haziran

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanıklı Genelkurmay "çatı" davasında, eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi, eski orgeneral Akın Öztürk'ün de arasında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbete mahkum etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çatı davası kararına ilişkin, "Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'un Araklı ilçesindeki sel ve heyelanda 7 kişinin vefat ettiğini, 3 kişinin kayıp olduğunu, 2 yaralının da tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

İzmir'deki "usulsüz dinleme" davasında yargılanan 27'si eski emniyet mensubu 29 sanık, 7 yıl 11 aydan 292 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı.

21 Haziran

- Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, eski Deniz Hava Üs Komutanı tuğamiral Tezcan Kızılelma, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

- Siirt'in Pervari ilçesinde devam eden Kurt Kapanı 2019-23 Operasyonu'nda 6 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

23 Haziran

AK Parti ve CHP, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı zarflara yanlış mühür basıldığını, bazılarının mühürsüz olduğunu belirterek, bu oyların geçerli sayılması için YSK'ye başvurdu. Bunun üzerine toplantı yapan YSK, yanlış mühür basılan, mühürsüz olan veya birden fazla mühür basılan zarfların kullanıldığı oyların geçerli sayılmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini, oyların yüzde 54,21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'u dünyanın en önemli markası yapacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı dahil Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 96 olduğu bildirdi.

24 Haziran

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın yasaklar sona erdikten sonra en güncel seçim sonuçlarını yerli ve yabancı yüzlerce basın kuruluşuna ilettiğini belirterek, seçim gecelerinin en önemli haber kaynağı AA'nın 2,5 saat içinde verilerin yüzde 99'unu abonelerine ulaştırdığını ifade etti.

26 Haziran

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık ise beraat etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin ilk Arapça ilahiyat programı açıldı.

27 Haziran

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay Üyesi Mustafa Yılmazel 6 yıl 3 ay, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın 10 yıl, meslekten ihraç edilen eski Yargıtay üyesi Mustafa Kılıç 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği Brüksel'de, F-35 savaş uçağından Türkiye'yi mahrum bırakmaya çalışmanın NATO'nun da savunmasını ve caydırıcılığını ciddi ölçüde azaltacağını belirtti.

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı gözlem noktasına top/havan atışlarıyla saldırı gerçekleştirildi, bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

28 Haziran

Diyarbakır'ın Lice ve Hazro ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri, 337 kilogram esrar ele geçirildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasına" ilişkin 54 sanığın yargılandığı davada, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski özel yetkili Adana Savcısı Özcan Şişman'a 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

29 Haziran

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesinin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "(S400) Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz. Bu iş bitti." değerlendirmesinde bulundu.

30 Haziran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Nagoya'ya şehrindeki Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda "Türk Toplumuyla Buluşma Programı"na iştirak etti.

Kaynak: AA