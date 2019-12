Türkiye'de 2019 böyle geçti (2)

19.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:02

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Siyasi partiler, 31 Mart Yerel Seçimi için çalışmalarına hız verdi. AK Parti, 31 Mart Yerel Seçim kampanyasını Sivas'tan başlattı. CHP'nin yerel seçime dönük vaatlerinin yer aldığı seçim bildirgesi açıklandı.

Şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle:

1 ŞUBAT

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 8'i firari 8'i tutuklu 19 eski havacı askerin yargılandığı davada, 3'ü ağırlaştırılmış olmak üzere 6 sanık müebbet, 3 sanık ise çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Milliyet gazetesinin genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'a "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 14 yıl 3 ay, DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e ise aynı suçlardan 15 yıl hapis cezası verdi.

2 ŞUBAT

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Parlamentosu'ndaki Arap kökenli milletvekillerini Huber Köşkü'nde kabul etti. Filistin'de işgalin son bulması, barışın ve huzurun tesisi için elindeki tüm imkanları kullandığını belirten Erdoğan, "Türkiye, Filistin davasına ve Filistin halkına sırtını dönmeyecektir. Elimizdeki tüm imkanları kardeşlerimizle paylaşmayı sürdüreceğiz." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, DHKP-C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Hatice Ruken Kılıç ile Serkan Örs'ü, Avcılar'da saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Milli Savunma Bakanlığı heyeti, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili görüşmeler yapmak üzere gittiği Rusya'daki çalışmalarını tamamlayarak yurda döndü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, heyetin, Rus muhatapları ile yaptığı görüşmelerde İdlib başta olmak üzere Suriye'deki son gelişmelerin, Astana ve Soçi'de imzalanan mutabakatlar çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.

3 ŞUBAT

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1917'de tesadüfen tanışarak, şarkılarını dinlediği ve güçlü sesinden dolayı "Şark bülbülü" unvanını verdiği ses sanatçısı Celal Güzelses, vefatının 60. yılında Diyarbakır'da düzenlenen programla anıldı.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, vefatının 20. yılında mezarı başında anıldı.

4 ŞUBAT

2018-2019 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemi, başladı.

5 ŞUBAT

Türk siyasetinde renkli kişiliği, hazır cevaplılığı ve coşkulu mitingleriyle iz bırakan, siyasete ilk adımını 1946'da Demokrat Parti (DP) ile atan, 1950, 1954, 1957, 1961, 1965 ve 1969 genel seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye giren Osman Bölükbaşı, vefatının 17. yılında anıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa Yücel, Konya Adalet Komisyonu Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı İbrahim Temir, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner'e, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü. Kabulün ardından açıklama yapan Erdoğan, "Yunanistan'dan beklentimiz, FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütü mensuplarının sığındığı güvenli bir ülke haline gelmemesidir." dedi. Erdoğan, "Avrupa Birliği, başta vize serbestisi olmak üzere 18 Mart Mutabakatı'ndan doğan sorumluluklarını hayata geçirmemiştir. Biz nasıl sözlerimizi tutuyorsak Avrupa Birliği tarafının da ahdine vefa göstermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin, haklarında "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan iki sanık, hakim karşısına çıktı.

İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinin ardından ülke genelinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla kampanya düzenlendi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda yapılan etkinlikle başlatıldı.

ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Erdoğan, buradaki konuşmasında "Halihazırda çok ideal bir yükseköğretim sistemine sahip olmadığımız bir gerçektir. Türkiye, geliştikçe, güçlendikçe, ileriye gittikçe bu alanda daha kapsamlı ve büyük adımlar atmakta kararlıyız." diye konuştu.

İstanbul Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Olay yerine sevk edilen AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarma çalışması başlattı.

7 ŞUBAT

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, 2015 ve 2016 yıllarındaki "çukur" olayları sırasında yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddialarını kabul edilemez buldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'de gerçekleştirdiği yürüyüşe saldırı planladığı iddiasıyla yargılanan DEAŞ'ın "sözde emiri" Oğuzhan Korkmaz, 14 yıl 7 ay 15 gün, aynı davada yargılanan diğer 26 sanık ise 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Odası ve Amerikan Türk Konseyi üyelerini kabul etti. Burada konuşan Erdoğan, "PKK/PYD terör örgütünü yerel halkla özdeşleştirmek, Kürt kardeşlerimize yapılabilecek en büyük hakarettir." dedi.

8 ŞUBAT

Kartal'da çöken binanın enkazından 16 yaşındaki bir genç, yaklaşık 45 saat sonra sağ çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye genelinde 60 ile 78 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmen ataması için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğretmen adaylarının yaşadığı heyecanı yürekten hissettiğini söyledi.

AK Parti, 31 Mart Yerel Seçim kampanyasını Sivas'tan başlattı. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, devletimiz, milletimiz, istiklalimiz bizim namusumuzdur, şerefimizdir. 100 yıl önce Sivas'ta söylediğimizi 100 yıl sonra bugün aynı yerde bir kez daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize uzanan her eli kırarız." dedi. Erdoğan, terörle mücadelenin bütün ciddiyetiyle devam ettiğini belirterek, "Biz bunu yaparken birileri bizi farklı yerlerden vurmaya çalışıyor. 'Domates, patlıcan, sivri biber' diyorlar. Düşünün bir merminin fiyatı nedir, benim Mehmet'imin giyinip kuşanması ve teröristlere karşı verdiği bu mücadelenin bedeli nedir, bunu bir düşünün." ifadelerini kullandı.

9 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarına ilişkin olay yerinde incelemelerde bulundu. Yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret eden Erdoğan, hayatını kaybeden Alemdar ailesinin 9 ferdinin cenaze törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında TÜYAP Adana Fuar Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanı şahsımı telefonla arayarak, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini ifade etmiştir. Partimizin 50. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugünde, böylesi heyecan verici bir düşünce, MHP mensuplarını ve dava arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun etmiştir." dedi.

Erdoğan, MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Milli kimliği ve duruşu ile ülkemizin ve demokrasimizin gelişiminde önemli bir yeri olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin 50. kuruluş yılını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla Tersanesi'nde düzenlenen Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) denize iniş törenine katıldı. Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenlerin, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkarttığını belirten Erdoğan, "DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanların kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var." dedi.

10 ŞUBAT

Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, projeyi temel atma aşamasına getirmek için çok büyük mücadeleler verdiklerini dile getirerek, "Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gören kimi çevreler, daha ilk günden itibaren bütün enerjilerini projemizi engellemek için harcadılar. Türlü ithamlarla akla, mantığa ve vicdana sığmayan iftiralarla bunlar yeterli olmayınca da sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

CHP'nin yerel seçime dönük vaatlerinin yer aldığı seçim bildirgesi açıklandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara Spor Salonunda düzenlenen ve 900 civarındaki adayın tanıtıldığı toplantıda, 28 sayfalık yerel seçim bildirgesi de kamuoyuyla paylaşıldı. "Huzurlu kentlerde yaşamak için halkçı belediyecilik" başlığıyla yayımlanan bildirgede, seçilmesi halinde belediye başkan adaylarının şehirlerine yapacakları projeler anlatıldı.

11 ŞUBAT

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı. Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Akar, davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şoygu'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Görüşmeye MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

İstanbul Çekmeköy'de bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu.

12 ŞUBAT

General ve amirallerin atanmalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Bakü Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliğine; 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 2'nci Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanlığına; 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Erdal Şener, Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına (MÖGK) atandı.

İstanbul polisince düzenlenen operasyonda 2 ton esrar ele geçirildi. Bursa'da 4 bin polisle gerçekleştirilen operasyonda da 200 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

13 ŞUBAT

"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun'da 70 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören Şirin, sabah erken saatlerde yaşamını yitirdi.

Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde, hasta kabulüne başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı hastanelerin taşınmasıyla hasta kabulüne başlanan Bilkent Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu, hastaları ziyaret etti.

FETÖ'nün firari emniyet müdürü Osman Karakuş ve Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner, yurt dışına kaçarken, Muğla'da yakalandı.

Yeşilay Onursal Başkanı, gazeteci yazar Mustafa Necati Özfatura, son yolculuğuna uğurlandı. Eyüpsultan Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, yakınları, çalışma arkadaşları, sevenleri ile çok sayıda kişi katıldı.

14 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile "Suriye" konulu üçlü zirve toplantısına katıldı. Sanatoryum Rus'da, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ev sahipliğinde yapılan zirvede konuşan Erdoğan, "Tüm sıkıntılara, görüş ayrılıklarına hatta aramızı açmaya yönelik kimi provokasyonlara rağmen Astana ruhunu kararlılıkla muhafaza ettik. 8 yıldır silahların gölgesinde hayata tutunmaya çalışan Suriye halkı, bizden kalıcı siyasi çözüm yolunda sevindirici haberler bekliyor." diye konuştu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da 21 kişinin öldüğü, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Almanya'da 4 Rus vatandaşını öldürdüğü iddiasıyla İnterpol tarafından aranan zanlı Konya'da gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle yargılanan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, 3 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'ye, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda 396 av tüfeği ele geçirildi.

15 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Bursa mitingine katıldı. Erdoğan, "Terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırıyor. Bunlara bunun hesabını sormayacak mıyız? Soracağız, Öyle yok, bunların bedelini ödeyecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, "(Soçi Zirvesi) Diyebilirim ki bu buluşmamız da gerçekten çok çok verimli, faydalı oldu. En azından Fırat'ın batısında başta şu anda İdlib olmak üzere, tabii bunun dışında Münbiç olmak üzere bunları masaya yatırdık. Cerablus'u, El Bab'ı masaya yatırdık. Fakat aslolan nedir? Münbiç'teki terör örgütlerinin YPG/PYD, bulundukları yeri terk etmesi. Nereden? Münbiç'ten çıkmaları gerekiyor ve bize daha önce verilen sözler gereği Fırat'ın doğusuna kaydırılması gerekiyor." diye konuştu.

Bursa'da, 4 bin polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 206 zanlıdan 121'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den istifa etti. Hazinedar, "Bu insanlarla ve anlayışla yıllardır mücadele ediyorken, hep sözlerine güvendiğim Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu anlayışın egemen olmasına dair siyaseti, CHP'den istifa zaruretini ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 31 Mart'taki yerel seçimlerde aday gösterilmemesi üzerine CHP'den istifa etti.

16 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ataşehir mitinginde, "Bölgemizde yaşanan hadiseler, ekonomimize yönelik artan saldırılar, 31 Mart seçimlerini sıradan bir mahalli idareler seçimi olmaktan çıkarmıştır. Bu seçimler, sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir." dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişilerce hazırlanan ve soruşturma dosyasına sunulan ön inceleme raporunda, binanın inşaatı sırasında kullanılan betonun, yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, bundan dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesinde, "Fırat'ın doğusundaki 440 kilometrelik sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgede terör örgütü YPG olmamalı ve bölgenin emniyeti Türkiye tarafından sağlanmalıdır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldiği programda, "Deprem riski taşıyan tüm ülke genelinde 6,7 milyon konutumuz var. Hedefimiz, yılda 300 bin konut dönüştürmek. Bunun yaklaşık yüzde 10'unu, 15'ini de bakanlık eliyle biz yapacağız, diğer tarafını da özel sektör eliyle yapacağız." diye konuştu.

CHP'den istifa eden Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, DSP'den adaylığını açıkladı.

17 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Balıkesir'de düzenlediği mitingde, "Biz teröristleri Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Kandil'de gömüyoruz. Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı İyi olan bir parti, o da onlarla kol kola geziyor. Dörtlü çete." dedi. Erdoğan, bedelli askerlik uygulamasının, ordunun personel ihtiyacına göre belirlenen bir rakamla sınırlı olmak üzere kalıcı hale getirileceğini bildirdi.

Büyük Birlik Partisi tarafından 30 büyükşehirde, belediye başkan adayı çıkarılmayacağı ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek verileceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli kazı başkanlıklarınca yapılan kazıların sürelerinin, 12 aya yayılması için bakanlık olarak finansal destek vereceklerini bildirdi.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek ve 31 Mart seçimleri öncesi kaos çıkarmak için kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş, başından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, eski Çankaya Belediyesi başkanlarından Haydar Yılmaz olduğunu açıkladı.

18 ŞUBAT

Partisinin Burdur Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salda Gölü'nü çevre koruma bölgesi olarak ilan ediyor, kıyısında da 300 bin metrekarelik bir millet bahçesi oluşturuyoruz. Bütün bunların hepsi belediyelerin icrası değil bu hükümet olarak bizim icraatımız olacak ve Burdur Belediyemizle inşallah bu icraatımızı bütünleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 778 şüpheliden adliyeye sevk edilenlerden 107'si tutuklandı.

Saadet Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 39'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, 19 sanığın tahliyesine karar verildi.

19 ŞUBAT

Çırağan Sarayı'nda Budapeşte Süreci 6. Bakanlar Konferansı'na katılan konuk bakan ve heyet başkanları onuruna verdiği akşam yemeğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada şu anda batıda özellikle sözde Ermeni soykırımı adıyla da bazı propagandalar yapıldığını belirterek, "Biz de diyoruz ki bu tarihçilerin işidir. Gelin tarihçiler bu işi masaya yatırsınlar, çözsünler. Hayatımız boyunca, tarihimiz boyunca bu millet hiçbir zaman, hiçbir etnik unsura karşı bir soykırımda bulunmamıştır." dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında etkin rolü olduğu ileri sürülen Yasemin Ören'in de aralarında bulunduğu 30 zanlı gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında, Van'da katıldığı bir etkinlikteki konuşması nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla en riskli alanların 3 ay içerisinde bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi.

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, partinin Genel Başkan Yardımcısı ve eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın oldu.

CHP Ankara İl Başkanlığınca, Mansur Yavaş'ın ismi CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ankara İl Seçim Kurulu'na sunuldu.

Saadet Partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olduğu bildirildi.

Kırklareli'nde AK Parti Belediye Başkan Adayı Burak Süzülmüş, Cumhur İttifakı'nın adayı olarak MHP'den Derya Bulut lehine adaylıktan çekildi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, 31 Mart Yerel Seçiminde Ankara'dan Çankaya Belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demokrat Partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Mehmet Özhaseki'nin adı, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İl Seçim Kuruluna bildirildi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, "Seçim kampanyamıza Eyüpsultan'dan başladık. Kampanyamızı her gün bir ilçede sürdüreceğiz. 39 gün boyunca 39 ilçemize gideceğiz. Projelerimizi anlatacağız. Nasıl bir İstanbul hayalimiz var, onu anlatacağız ama daha önemlisi İstanbullu hemşehrilerimizi dinleyeceğiz." dedi.

İYİ Parti'den, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık evrakının saat 17.00'den sonra teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmediği bildirildi.

AK Parti ile MHP arasında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 30'u büyükşehir olmak üzere 51 ilde ittifak yapıldı.

20 ŞUBAT

Altındağ Belediyesince yapımı tamamlanan tesislerin açılışı için Karapürçek Köroğlu Parkı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerinin dayanışma halinde olduğu bu seçimlerde, 31 Mart'ta Allah'ın izniyle sandıklarda bunlara en güzel Osmanlı tokadını vuracağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 20 bin öğretmen ataması daha gerçekleştireceklerinin müjdesini de verdi.

Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Birinci Yaşlılık Şurası'nda yaptığı konuşmada, "Yaşlıların tek başına hayatlarını sürdürdüğü, çocukların da tek başlarına büyüdüğü bir dünya, bizim dünyamız değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından, Polatlı'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda icra edilen ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen kazada 5 askerin yaralandığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da düzenlenen "İYİ Belediyecilik" Vizyon Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun yapılmamasına ilişkin, "Bu bir ihmal değildir. Bu bir sorumsuzluk da değildir. Bu, İYİ Parti'ye yönelik dahili bir operasyondur. Kocamaz'ın ve dolayısıyla partimizin yoluna örülen bu duvar, Türkiye'de siyasetin getirildiği noktayı tariflemek bakımından ibret vericidir." dedi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı köylerde eski ve oturulmayan binalarda kısmi çatlaklar oluştuğu bildirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart'taki yerel seçimlerde herhangi bir ittifak içinde olmadıklarını söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu yargılanan eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, eski 8. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe ve eski 2. Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Amiri kurmay Albay Bülent Gürdoğan, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Taksim'de bir otelde düzenlenen "Ulaşım çözümleri" toplantısında, İstanbul'a 630 kilometre metro kazandıracaklarını belirterek, "I·stanbullu hems¸ehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceligˆimiz. Göreceksiniz 5 yılda I·stanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlamayı bütün ekip arkadaşlarımla sagˆlayacagˆız." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Rize ve Osmaniye başta olmak üzere aday göstermediğimiz diğer belediye başkanlıklarında da Cumhur İttifakı adaylarını tercih edeceğiz." dedi.

21 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Wisconsin eyaletinde 96 yaşında yaşamını yitiren Tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın ölümüne ilişkin yayınladığı mesajda, "Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan kıymetli hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerini kullandı.

Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Soma Işıklar bölgesinde 5 yıl önce elim bir kaza yaşanan maden ocağının işletmesini, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza bağlı bir şirkete devrediyoruz. Burada çalışan 2 bin 400 işçimize de kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli İl Başkanlığınca 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde, sebze ve meyvedeki fiyat artışlarına ilişkin, "Kim buna serbest piyasa diyorsa piyasa ekonomisi diyorsa onu gelsin külahıma anlatsın." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Çubuk Seçim Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı konuşmasında, "Artık terörün Türkiye'nin gündemini meşgul etme dönemi sona ermiştir." dedi.

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak duyurulan ancak adaylık başvurusu gecikince Demokrat Partiden adaylığını açıklayan Burhanettin Kocamaz, "Önümüzü kestiler biz de Demokrat Partiden yeniden karşılarına çıktık." dedi.

Van'ın Özalp ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettikleri gerekçesiyle yargılanan 21 sanıktan 4'üne 1 yıl 10 ay 15 gün ila 6 yıl 3 ay arasında hapis cezası verildi.

Kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas soruşturmaları" olarak bilinen "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince Fethiye Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde, "Bu CHP şu anda kiminle işbirliği yapıyor? HDP. Nasıl bir parti? PKK terör örgütünün siyasi ayağı. CHP'ye oyunu verecek kardeşlerim oyunun nereye gittiğinin hesabını yapıyor mu? Nereye gidiyor bu oy? PKK terör örgütüne gidiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Dikili Belediye Başkan Adayı MHP'li Buğra Akın'ın adaylık başvurusu, İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla İnterpol tarafından mavi ve kırmızı bültenlerle aranırken, Bursa'da yakalanan yabancı uyruklu iki kadın tutuklandı. Aynı operasyonda gözaltına alınan diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırının firari sanıklarından Aykan Hamurcu tutuklandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda meydana gelen kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

İzmir'de AK Parti Karşıyaka ilçe binası, MHP Çamdibi irtibat bürosu ile Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine bombalı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi Deniz Aytaç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da Üsküdar ilçe adaylarının tiyatro ve sinema sanatçısı Güven Hokna olduğunu belirterek, "31 Mart günü sandıklardan güvercinler uçacak inşallah." diye konuştu.

23 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'deki Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemiz, İstanbulumuz ve Halicimiz adına gerçekten tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz. Engellerle, sabotajlarla, provokasyonlarla dolu uzun bir mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Başkanı seçimine tam kadro halinde katılıp, AK Parti adayı Mustafa Şentop'u eksiksiz destekleyeceğini bildirdi.

İYİ Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayınca Demokrat Partiden aday gösterilen Burhanettin Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna dilekçe verilerek itirazda bulunuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Yeni Mahalle'deki salonda gençlerle bir araya geldiği programda, "Bu dağlarda, 15 bin terörist vardı. Bugün 700 terörist kaldı. Avucumuzun içindeler, hiç merak etmeyin. Bu ülkede gençlerimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa hızlı trenden daha fazla üzerine gideriz." diye konuştu.

24 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Terörle mücadeledeki başarılarımızın çok daha ileriye taşınması için AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, 31 Mart'ı da başarıyla atlatmamız gerekiyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler kurup Suriyeli muhacirleri tekrar vatanlarına huzuru kalple geri döndürmek için de 31 Mart'tan büyük bir zaferle çıkmamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "31 Mart'ta gelin bunlara dersini toptan verelim. 'Kürdistan'da oylar HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız.' diyorlar. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop'u tebrik etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, FETÖ ile ilgili ellerinde 1 milyon 840 bin materyal bulunduğunu belirterek, "Bunların 1 milyon 393 bin 500'ünü inceleyip adli birimlere teslim etmiş durumdayız." dedi.

25 ŞUBAT

ABD'de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Kemal Karpat, son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat için İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlük Binası'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Gaziosmanpaşa Stadyumu önünde düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, "Yola beraber çıktığımız bazı arkadaşlarımız, maalesef yola çıkarken onlara makam mevki verirken, her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. İşte bu kader birliği değildir, bu dava birliği değildir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılardan 7'si daha yıkıldı.

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayı Sabri Özdemir, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'da, HDP'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 257'si tutuklandı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Koruma Daire Başkanı Yesari Vural'ın da bulunduğu 17 eski emniyet mensubunun FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hükmü açıklayan mahkeme, sanıkları 6 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırdı.

26 ŞUBAT

NTV-Star TV ortak canlı yayınında "Patriotlar konusunda, eğer bize bu iyi şartları sağlarsanız biz buna da varız. Biz de alternatifli çalışmak durumundayız." diyen Erdoğan, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin, "Bize tehdit oluşturacak bir bölgeyi birilerine emanet edemeyiz. Orada biz olacağız." dedi.

Erdoğan, "Meydanlar benim için en büyük anket şu anda, bu şekilde yola devam ediyorum. En büyük anket 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Bizde tasfiye olmaz, bizde bayrak yarışı olur. Biz bugüne kadar kimseyi tasfiye etmedik. Parti kuracaklarmış, şu olacakmış bu olacakmış, daha önce kuranlar oldu zaten ama akıbetleri belli. Ayrılanlar oldu, isim vermeye filan gerek yok, bu ayrılanlar tabii ondan sonra bir daha onlarla beraber yol yürümek mümkün değil." diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Erzincan İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, "Bu sabah DHKP-C'nin 7 teröristini İstanbul'da polislerimiz yakaladı, şu anda elimizdeler. Biz hem içeride hem dışarıda işte bu katillerle ve onların koruyucularıyla da mücadele ediyoruz." dedi.

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında örgütün önemli isimlerinden olduğu belirtilen "kozmik bacı" lakaplı Yasemin Ören'in de olduğu 15 şüpheli tutuklandı.

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve tiyatro oyuncusu Aytaç Arman, Maltepe'deki İstanbul Onkoloji Hastanesi'nde, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Danıştay üyesi Mithat Özcan'a, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Yerel seçim gündemiyle düzenlenen toplantıda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart'tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Düzce programında yaptığı konuşmada, "Biz Mersin'de içimizden ihanete uğradık. Bir kumpasla bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65. yaş günü dolayısıyla vatandaşlar evinin önünde, sanatçılar Atatürk Havalimanı'nda doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada, tutuklu yargılanan eski 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Metin Alpcan'ın da aralarında bulunduğu 6 eski asker, ağırlaştırılmış müebbet, 17 eski asker ise 3 yıl 9 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu sabah saat 03.00'e karşı DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu dahil olmak üzere, bir yeşil listeden, iki gri listeden, terörden arananlar listesinden, toplam 7 aranan teröristi bir sığınakta ele geçirdik." diye konuştu.

27 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleriyle bir araya geldiği görüşmede, "Biz tökezlersek, Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner." dedi.

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

YSK, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

MHP'li muhaliflerin, 2016'da olağanüstü kongreyi toplamasına ilişkin, yerel mahkeme kararını onayan Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin eski üyesi Oktay Acu, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İlhan Cihaner'in Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı dönemde, makamında tutuklanmasına ilişkin süreçte rol oynadığı belirtilen, FETÖ Yargıtay grup sorumlusu, eski Yargıtay üyesi Çetin Şen'e, örgüt üyeliğinden 12 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Refah Partisinin 1995'teki genel seçimlerden birinci çıkmasıyla başlayıp irtica tartışmalarıyla alevlenen sürecin kırılma noktalarından 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının üzerinden 22 yıl geçti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca düzenlenen Cumhuriyet tarihinde ilk defa Anadolu'yu çevreleyen her 3 denizde aynı anda gemi, uçak, helikopter ve kıyı birliklerinin topyekun iştirak ettiği "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" başladı.

28 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Erzurum İl Başkanlığınca İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, "Bu ülkenin tarihindeki her darbe, her cunta, her vesayet girişiminin bizatihi kendisi bir beka sorunudur." dedi. Erdoğan, "Bay Kemal, sen darbecisin darbeci. Sen darbecilerle berabersin. Geçmişinizde de zaten bu var. Kendinizi aklayamazsınız. Menderes'le iki arkadaşının ipini çekenlerin zihniyeti neyse senin zihniyetin de odur." diye konuştu.

İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Erkan Çelikoğlu, adaylıktan çekildi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen eski Danıştay tetkik hakimi Yusuf Cuma Maraşlı, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı vefatının 8'inci yılında Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında andı.

Eski Yargıtay Üyesi Hüsamettin Uğur'a, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na İstanbul Milletvekili ve MKYK Üyesi Nurettin Canikli getirildi.

Eski Başbakan Necmettin Erbakan, ölümünün 8'inci yılında anıldı.

