Türkiye'de 2019 böyle geçti (12)

19.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etmesi, Londra'da gerçekleştirilen NATO zirvesi ve Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada kararın açıklanması aralık ayına damga vurdu.

Türkiye'de 2019 Aralık ayının önemli olayları şu şekilde gerçekleşti.

1 Aralık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bildiklerini ifade etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki karmaşıklığın sebebinin ve terör örgütü DEAŞ'ın hala küçük bir grup olarak var olmasındaki en büyük etkenin iş birliği yaptıkları terör örgütü PKK/YPG ve bu terör örgütüne verilen destek olduğunu bildirdi.

2 Aralık

Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Türkiye'nin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüt olduğunu, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulması yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini belirtti.

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli savaş uçağının Türk Silahlı Kuvvetlerinde gönül rahatlığıyla bir filo olarak kullanılmasının, 2028-2029 gibi düşünüldüğünü bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, termik santral bacalarına filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti.

- Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için arama çalışması başlatıldı.

3 Aralık

- Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir hayatını kaybetti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçlarına göre, Türkiye, okuma becerilerinde 40. sıraya, matematik okuryazarlığında 42. sıraya, fen okuryazarlığında 39. sıraya yükseldi.

4 Aralık

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler Hazine'ye devredildi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin davada, sanık Çağatay Aksu "kasten öldürme" suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından da toplam 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Aksu'nun işlediği suçlara yardım ettiğine hükmedilen sanık Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına mahkum edildi.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı.

5 Aralık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın Meclis'te oylanacağını belirterek, "Bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de, Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere ile dörtlü zirve gerçekleştirdiklerini belirterek, "Dörtlü zirveyi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. İkinci zirveyi şubat ayında İstanbul'da yapacağız. Onu aramızda kararlaştırdık." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şule Çet davasına istinaf yoluna başvurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle itiraz edeceklerini bildirdi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, bir kişinin yaşam maliyetinin 2 bin 578 lira olduğunu belirterek, yeni asgari ücret konusunda bu rakamın altındaki bir rakamı kabul etmeyeceklerini açıkladı.

6 Aralık

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 30'u görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi, 38 şüpheli yakalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bakanlığa bağlı ekiplerin bu ay içinde 13 termik santralde ayrı ayrı inceleme yapacaklarını ve termik santrallerin son durumunu tespit edeceklerini belirterek, "1 Ocak itibarıyla süreci başlatacak, mevzuata aykırı ne kadar tesis varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız." ifadesini kullandı.

7 Aralık

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Eski Binbaşı Hakan Egemen "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 7 sanık aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa soykırımını inkar eden ve Sırp savaş suçlularını savunan Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesi kararının geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığındaki "Avrupa" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 5'i aktif olarak Bakanlıkta görev yapan 10'u yakalandı. Şüphelilerin, örgütün haberleşme programı ByLock'ta Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" tarafından kurulduğu belirlenen "Pazarlamacılar" adlı grup üzerinden iletişim kurdukları tespit edildi.

8 Aralık

Milli Savunma Bakanlığı, Rus askeri yetkililerle Ayn İsa bölgesinde gerçekleştirilen görüşmeyle Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesinin sağlandığını, Tel Abyad merkez ve Rasulayn bölgesi için de çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

9 Aralık

İçişleri Bakanlığı 11 Kasım'dan bu yana 71 yabancı terörist savaşçının ülkelerine gönderildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tank Paleti Fabrikası'na ilişkin, "Burada sanki tank üretiliyormuş gibi yanlış bir algı var. Tank üretilmiyor, tank paleti üretiliyor. Oradaki fabrika her aşamada ihtiyaca uygun modernizasyonu sağlayacak. Bunun ihtiyacımızı karşılayacak en akıllı, en mantıklı, en makul yol olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Yargıtay, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Semih Terzi'nin uçağının indiği Özel Hava Alay Komutanlığındaki darbe davasında, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 2018 yıl bazlı İnsani Gelişme Endeksi'nde, 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldiğini bildirdi.

10 Aralık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nobel edebiyat ödülünün Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığını ifade eden Avusturyalı yazar Peter Handke'e verilmesini eleştirerek," Nobel kendini tüketmiştir. Nobel, siyasi, ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Türkiye olarak bu törene kesinlikle katılmayacağız. Böyle bir katili ödüllendirmek, zulümle ortak hareket etmektir." ifadelerine yer verdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, okul kantininden aldığı çikolatayı yerken fenalaşan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal vefat etti.

Suriye'de, Afrin'in Raco beldesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerince yakalanıp MİT tarafından Türkiye'ye getirilerek Hatay'da yargılanan 11 YPG/PKK'lı teröristten 7'sine üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, 4'üne de 12'şer yıl hapis cezası verildi.

11 Aralık

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Kulaç'a FETÖ üyeliğinden verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

12 Aralık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde 100 bin sosyal konut yapılacağını bildirdi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15'inci kara devriyesi tamamlandı.

Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde çatışma bölgelerinde yakalanan terör örgütü YPG/PKK mensubu 104 şüpheliden 99'unun tutuklandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi. Ödüller Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Mesut Uçakan, Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur (MFÖ), Devrim Erbil, Fuat Başar, Prof. Dr. Doğan Kuban, Nuri Pakdil'e verildi. Vefa ödülüne ise trafik kazasında hayatını kaybeden eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun layık görüldü.

13 Aralık

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 3 Aralık'ta bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Arduç'un "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez cezalandırılması istendi.

HDP'nin Diyarbakır'daki mitinginde 4 kişinin ölümüne neden olan saldırının faili 3 sanığa, 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilen "Gelecek Partisi"nin tanıtımını gerçekleştirdi.

14 Aralık

TBMM'nin ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nın kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) patlama meydana geldi, patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

15 Aralık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı ortak televizyon yayınında, "Yeri geldiği zaman otururuz, bütün heyetlerimizle beraber kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, kapatılması gerekiyorsa Kürecik'i de kapatırız. Eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz." değerlendirmesinde bulundu.

16 Aralık

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulunda, Türkiye'nin 2020-2021 dönem başkanlığını da yapması yönünde karar alındı.

17 Aralık

Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldızına "Anadolu", yörüngesindeki "WASP-52B" kodlu ötegezegene ise "Göktürk" ismi verildiğini bildirdi.

Mardin'in Derik ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Servet Demir olduğu belirlendi.

18 Aralık

İçişleri Bakanlığınca, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınan Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu, Varto ilçesi Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik görevden uzaklaştırıldı. FETÖ'ye üye olma suçundan yürütülen soruşturması kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevden alındı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Belediyesine, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesine ve Urla Kaymakamı Önder Can Urla Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığınca, Bitlis ve Siirt'te, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu" başlatıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayımlandı. Genelgeye göre "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Büroları" yaygınlaştırılacak, şiddet vakalarına bu bürolardaki uzman savcılar bakacak. Kadına şiddetle mücadele kapsamında mağdurun hayati tehlikesinin bulunması halinde talep aranmaksızın geçici koruma altına alma tedbiri uygulanacak. Şiddet uygulayana yönelik öfke kontrolü, stresle başa çıkma konularında eğitim, rehabilite, tedavi, muayene tedbirleri talep edilebilecek.

Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için Bursa Valiliğince başlatılan çalışmalar kapsamında Küreklidere bölgesinde iki erkek cesedi bulundu. Adli tıp incelemesinin ardından cesetlerin Efe Sarp ve Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.

"Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" gibi unutulmaz filmlerin yönetmeni Tunç Başaran, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan İnsan Kaynakları Ofisine atfedilen görevlerden "Türkiye'nin insan kaynakları envanterinin hazırlanması" çalışmalarının başladığı duyuruldu.

Kaynak: AA