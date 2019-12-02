Türkiye'de 2018 yılında 48 milyon ton atık geri kazanıldı

02.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:59

Türkiye'de faaliyet gösteren 2,057 geri dönüşüm tesisi 2018 yılında 1 milyonu tonu enerji geri kazanımı olmak üzere, 48 milyon ton atık geri kazanımı sağladı.

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi sonuçlarına göre 2018'de 2 bin 57 geri kazanım tesisi ve 166 atık bertaraf tesisi ve olmak üzere toplam 2 bin 223 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı anket sonuçlarına göre ;"Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı."Toplam kapasitesi 799 milyon metreküp olarak tespit edilen 159 düzenli depolama tesisinde 17 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 56 milyon ton atık bertaraf edildi."Toplam kapasitesi 757 bin ton/yıl olan yedi yakma tesisinde 65 bin tonu tehlikeli ve 429 bin tonu tehlikesiz olmak üzere toplam 494 bin ton atık bertaraf edildi."Toplam kapasitesi 483 bin ton/yıl olan 8 kompost tesisinde 138 bin ton atık işlendi ve 35 bin ton kompost üretildi."Atık geri kazanım lisanslı 40 beraber yakma (ko-insinerasyon) tesisinde bir milyon ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi. Lisanslı diğer 2,009 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 47 milyon ton metal, plastik, kağıt, mineral vb. atık geri kazanıldı."

(Tablo)

Kaynak: DHA