Türkiye'de 2018'de 426 bin 106 kişi yaşamını yitirdi

– Türkiye'de yaşamını yitirenler, 2017 yılındaki revize edilmiş 426 bin 504 kişiden 2018'de yüzde 0.1 düşüşle 426 bin 106 kişiye indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılında yaşamını yitiren 426 bin 106 kişinin yüzde 54.6'sını erkekler, yüzde 45.4'ünü de kadınlar oluşturdu. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını gösteren kaba ölüm hızı da, 2017'deki binde 5.3 düzeyinden 2018'de binde 5.2'ye indi.

TÜİK'e göre bebek ölüm sayısı 2017 yılındaki 12 bin 118 düzeyinden 2018'de 11 bin 629'a geriledi. Bu dönemde 1,000 canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını gösteren bebek ölüm hızı da binde 9.4 düzeyinden binde 9.3'e indi. Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde de 2018'de bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15.3 ile Gaziantep oldu. Gaziantep'i binde 14.9 ile Mardin, binde 14.5 ile Şırnak ve Kilis izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5.0 ile Tunceli oldu ve Tunceli'yi binde 5.1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6.4 ile de Giresun ve Edirne takip etti.

Verilere göre ölümle sonuçlanan intihar sayısı 2017'deki 3 bin 168 düzeyinden 2018'de 3 bin 161'e inerken, intihar edenlerin yüzde 75.6'sını erkekler, yüzde 24.4'ünü de kadınlar oluşturdu. 100 bin nüfus başına düşen intihar sayısını belirten kaba intihar hızı da aynı dönemde yüz binde 3.94 düzeyinden yüz binde 3.88'e düştü. (Tablo)

Kaynak: DHA