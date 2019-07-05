Türkiye'de 2018'de 11 binden fazla çocuk doğum yaptı; 167'si 15'yaşından küçük
Türkiye’de çocuk evliliklerinin sayısını son yıllarda kademeli olarak düşse de hala ciddi sayıda çocuk anne oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nu (TÜİK) verilerine göre 2018’de 15 yaşından küçük 167 çocuk doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 11 bin 636 çocuk, anne oldu.
Türkiye'de çocuk evliliklerinin sayısı son yıllarda kademeli olarak düşse de hala çocuklar anne oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2018'de 15 yaşından küçük 167 çocuk doğum yaptı. 15-17 yaş grubunda ise 11 bin 636 çocuk, anne oldu.
TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerinde en dikkat çeken unsur çocuk anneler oldu. Buna göre 2018 yılında Türkiye'de 1 milyon 248 bin 847 doğum gerçekleşti. Annelerin yaş gruplarına bakıldığında ise 15 yaşından küçük tam 167 çocuk var. 15-17 yaş grubunda bu sayı 11 bin 636 oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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