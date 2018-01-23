Türkiye'de 2017'de 12.7 Milyar Liralık Senet Protesto Edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2017 yılında toplam 12.7 milyar lira tutarında 940 bin adet senedin protesto edildiğini açıkladı.

TBB Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre 2017'de, bir önceki yıla göre protesto edilen senet adedi yüzde 8.0 azalırken, senet tutarı yüzde 3.0 arttı.

TBB verilerine göre, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu.

Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 29'unu İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 10 ile Ankara, yüzde 6.0 ile İzmir, yüzde 5.0 ile Antalya ve yüzde 4.0 ile Konya izledi.

Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu. (Grafik) - İstanbul